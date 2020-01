Darío Pazmiño ahora se entrena con Pedro Quiñónez, uno de sus referentes y con quien se tomó una foto de niño 

LEA TAMBIÉN

Asegura que ahora, siendo compañeros de entrenamientos en El Nacional, sintió más recelo que hace 12 años cuando también se tomó una fotografía con Pedro Quiñónez. El joven jugador ecuatoriano Darío Pazmiño, de 19 años, aún tiene muchas aspiraciones en el fútbol, pero algunas ya las ha cumplido como debutar en Serie A y también jugar con sus referentes de infancia.

Darío Fabián Pazmiño Daza debutó en la Primera División de Ecuador en un cotejo ante el Delfín, en febrero del 2019. Desde los seis años ha defendido la camiseta del 'Bitricampeón', en las distintas categorías formativas, por lo que además es un hincha ferviente del elenco militar en el que ahora se entrena al lado de quienes fueron sus 'ídolos' desde la niñez como Quiñónez, Juan Carlos Paredes, entre otros experimentados deportistas que llegaron esta temporada para reforzar al popular elenco de los puros criollos.



"Cuando vi que Pedro Quiñónez llegaba al entrenamiento no lo podía creer. Me daba un poco de recelo pedirle una fotografía y le conté que cuando era niño también me tomé fotos con él y con otros jugadores. No me imaginé jugar a su lado, siempre me da consejos, es como un sueño", contó vía telefónica el futbolista quiteño.

#DaríoPazmiño se tomó una foto con su ídolo #PedroQuiñónez cuando aproximadamente tenía 7 años . Depues de un largo proceso en formativas hoy compartirá cancha con Pedrito . Los sueños si se cumplen todo con esfuerzo y dedicación 🇪🇨🇪🇨💎🍫 pic.twitter.com/Y4HT6Y4iRU — Kevin🔴🇪🇨➐ (@KevinIzPvP) January 11, 2020



Después de consagrarse con la camiseta azul del Emelec, cuadro en el que fue capitán y con el que ganó cuatro campeonatos en Ecuador, Quiñónez retornó esta temporada para reforzar al elenco militar. El futbolista esmeraldeño de 33 años ya defendió al 'Rojo' y fue incluso parte de los equipos que ganaron los títulos del 2005 y el 2006. De ese primer paso por las filas criollas queda también una imagen en la que aparece más delgado que en el actualidad, junto con un niño que viste una camiseta azul con el sello de El Nacional. Ese pequeño es precisamente Darío Pazmiño.



"En esa foto tengo unos siete años y fue un día que hicieron un agasajo por Navidad y llegaron también los jugadores de esa época", contó Pazmiño, volante que aún sueña con anotar su primer gol en la Serie A de Ecuador. "Ahora quiero defender la camiseta de mi equipo y también un día jugar en el exterior", aseguró.