El Nacional rompió una mala racha de seis meses sin triunfos

El Nacional ganó en Echa Leche y terminó una racha negativa de seis meses. Los criollos se impusieron 1-0 ante Mushuc Runa y sumaron sus primeros tres puntos que también les permite salir del fondo de la tabla.

El único tanto del partido fue de Manuel Balda, quien ha sido uno de los líderes en medio de la crisis deportiva y dirigencial que vive la institución. Durante la semana, el mediocampista manabita dialogó con el entrenador y le pidió cambiar su ubicación en el terreno de juego.



'Estaba jugando más retrasado y no me sentía cómodo. Hablé con Zuleta, le expliqué lo que pasaba y él lo entendió. Ahora jugué más suelto y pude anotar", dijo Balda tras finalizar el partido.



Su tanto fue una respuesta a la crisis. Es que fueron 17 partidos sin ganar (4 empates y 13 derrotas). Esto se volvió en una mochila pesada que no permitía a los jugadores responder.



Fue un juego de ida y vuelta. Hubo asociaciones en el medio campo. La titularidad de Jonathan Borja le cambió la cara al juego del Bitri, que ganó en profundidad.



El Mushuc Runa también tuvo opciones de anotar, pero la falta de presición complicaron las aspiraciones de los dueños de casa. La más clara fue al minuto 49, cuando Darío Bone disparó desde fuera del área. El esférico golpeó el travesaño y dejó sin reacción al golero Johan Padilla.



La próxima fecha, los Criollos jugarán ante Deportivo Cuenca, en el Atahualpa, mientras que los del 'Ponchito' visitarán al Aucas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.