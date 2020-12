El Nacional y Liga de Portoviejo, los más opcionados a descender a la Serie B; cuatro clubes todavía están en riesgo

La fecha 14 del campeonato ecuatoriano de fútbol tendrá la emoción por ganar la segunda etapa, pero también el drama por el descenso a la Serie B. El Nacional, último en la tabla acumulada con 23 puntos, es el primer candidato a desperdise de la Primera Categoría en el 2020.

Los criollos necesitan de un cruce de resultados para pensar salvarse. El otro equipo que también tiene la opción principal es Liga de Portoviejo. El equipo manabita es penúltimo con 24 unidades. Una derrota de ambos en la jornada 14 sería la última estocada para el descenso.





Aquí el escenario y los partidos de los equipos complicados



Olmedo aún tiene un mínimo riesgo

El equipo riobambeño está en el puesto 11 de la tabla acumulada y con 30 puntos todavía hay una posibilidad matemática con juego de resultados que tendrían que darse para que pierda la categoría. Para evitar sustos, el 'Ciclón de los Andes', con serios problemas dirigenciales, necesita sumar uno o tres puntos ante la Liga de Portoviejo. Un empate lo saca del problema.



Mushuc Runa convivirá con el peligro

El 'Ponchito' jugará contra Barcelona con la tabla de estadísticas en la mano. Una derrota en el Monumental y en el caso de que El Nacional y Liga de Portoviejo sumen puntos, llegará a la última fecha con la amenaza de la Serie B persiguiéndolo. Entre los candidatos con mayor peligro, la ventaja del equipo ambateño es que su gol diferencia no es tan negativo como sus rivales directos en la supervivencia. Una derrota de la 'U' manabita y un empate o derrota de El Nacional.



Orense aún depende de su suerte

Patricio Lara, el entrenador del equipo machaleño, quiere dar el último paso para garantizar su permanencia. Para no correr peligro y estar en sustos hasta la última fecha deberá buscar el triunfo ante Independiente del Valle. Sin embargo, en el caso de no sumar también puede hallar tranquilidad en el caso de que El Nacional y Liga de Portoviejo pierdan sus partidos. No obstante, el escenario más dramático sería llegar a la última fecha a resolver su futuro con los criollos en el estadio Nueve de Mayo.



El Cuenca necesita dar el último paso

Guillermo Duró, el técnico del Cuenca, quiere conciliar el sueño desde estos días. El técnico argentino sabe que una victoria ante Emelec será el resultado final para cumplir la misión. Sin embargo, perder y con un triunfo de los colistas será estresante para la última jornada de los morlacos. El estratega quiere cerrar el año en la fecha 14.



Liga de Portoviejo batallará a pesar del complejo escenario

La directiva de la 'U' manabita anunció la continuidad del entrenador Pablo Trobbiani "pase lo que pase". No hay otro camino que sumar los seis puntos en las dos fechas que faltan. En la jornada 14 jugará contra Olmedo en Riobamba y cerrará el año contra el Aucas en su casa. No hay otra alternativa. Una posibilidad es sumar cuatro puntos, pero el gol diferencia es muy negativo: -23. Es decir necesita ganar con goleada uno de los dos partidos.



El Nacional se aferra al milagro, pero está a un paso del adiós

El rojo necesita ganar para luego hacer cálculos. Si ante Macará empata o pierde no habrá 'un mañana' y en el 2021 la Serie B será su parada. En el caso de sumar los tres puntos, los criollos necesitan la otra mitad del milagro: que Mushuc Runa, el Cuenca o el Orense no sumen puntos. Sin embargo, hay una variable poco alentadora. El 'Bitricampeón' tiene un gol diferencia negativo de -23. Solo un milagro salvará a los rojos.