El Nacional y LDU, duelos de intensidad en el fútbol ecuatoriano

Intensos, emocionantes y con finales dramáticos. Así recuerdan Juan Carlos Burbano y Héctor Lautaro Chiriboga los duelos entre El Nacional y Liga de Quito, por los campeonatos nacionales.

Hoy (14 de abril del 2019), a las 12:00, el rojo recibirá a Liga de Quito en el estadio Atahualpa, por la novena fecha del campeonato nacional.



Sin embargo, el momento actual de los dos equipos no es bueno. El rojo, con cinco puntos en la tabla de posiciones del campeonato nacional LigaPro, está en una ubicación riesgosa cerca de los últimos lugares.



En cambio, LDU llega en un momento de cuestionamientos. Los albos llevan siete partidos seguidos sin ganar entre el campeonato y Libertadores.



En El Nacional se vivió una semana complicada por la renuncia del presidente del club, el general Tito Manjarrez. El vicepresidente Luis Lara asumió el cargo de manera temporal y recién en dos semanas se realizará la Asamblea.



Las voces críticas también fueron en contra del DT Marcelo Zuleta. Lucía Vallecilla, una de las excandidatas a la Presidencia, se pronunció públicamente y dijo que Zuleta debe salir del equipo.



En ese ambiente de incertidumbre, el rojo busca su recuperación en el torneo. Los futbolistas referentes como Manuel Balda, Jonathan Borja y Johan Padilla admiten que el partido ante LDU es especial.



“Ganarle a Liga es motivante. En los últimos años hemos tenido malas campañas, pero siempre, ante ellos, el grupo encuentra una motivación especial. Jugar estos partidos con estadio lleno es doble motivación”, dijo Padilla.

Héctor Lautaro Chiriboga vuela en el arco de Liga de Quito, en el torneo de 1987.



El golero recuerda que siempre era Manuel Cortez quien contaba cómo eran los partidos bravos. Entre anécdotas y gratos recuerdos, por ejemplo, ‘Careloco’ Cortez narraba como se vivieron las finales entre el equipo de los criollos y los albos. “Ambos se enfrentaron dos veces en una definición por un título local. La primera fue en el torneo de 1974 y la otra fue en 1999. También han disputado subcampeonatos: en 1981. En la final del 74, LDU se coronó campeón. Ganó 2-1 en el juego de ida y empató 0-0 en el juego de revancha. Fue el segundo campeonato que lograba Liga para sus vitrinas.



Luego, en 1999, la ‘U’ también se impuso otra vez. El plantel, comandado por Manuel Pellegrini, venció 1-0 en el primer cotejo. En la vuelta se ratificó y terminó 3-1. En total, ambos planteles se han enfrentado 218 veces en los torneos.



Con 78 juegos ganados, El Nacional lleva ventaja. Liga suma 73 victorias. Además, se registran 67 empates.



Burbano, uno de los referentes en filas del equipo criollo, recuerda que los duelos entre rojos y blancos siempre estuvieron cargados de historia.



“Había una característica especial. Siempre se jugaban con estadios llenos. Eran partidos de ida y vuelta. Emocionantes. Con hinchas de los dos equipos sentados en la misma grada”, recordó Burbano.



En los últimos 15 años, las realidades entre criollos y azucenas tuvieron marcadas diferencias. El rojo no es campeón desde el 2006. En cambio, Liga de Quito ha logrado cuatro títulos internacionales y ha logrado aumentar el número de estrellas en su camiseta.



La ‘U’ tiene 11 títulos locales. El último fue conseguido el año pasado de la mano de Pablo Repetto. Mientras que ‘El Nacho’ es el único ‘Bi-tri’ del balompié local (su primer tricampeonato fue en 1976, 1977 y 1978 y el segundo ocurrió en 1982, 1983 y 1984). Además, el cuadro militar tiene 13 coronas locales, pero no ha podido volver a dar más vueltas olímpicas en los últimos años.



“Cada partido tiene su historia especial. Son gratos recuerdos que uno no puede olvidar. Siempre han sido partidos intensos y con muchos goles”, reconoce ‘Súper Chiri’, histórico golero del arco merengue.

Repetto buscará recuperar la confianza de los hinchas en el juego de hoy. Sin el lateral Cristian Cruz ni Anderson Julio, por lesiones, los albos saldrán con la obligación de sumar tres puntos para recuperar espacio en la tabla de posiciones del torneo local.