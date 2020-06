El Nacional pierde ingresos económicos de USD 2,5 millones por la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión Financiera de El Nacional informó que el club suma un déficit de USD 2 500 000. Así lo reveló Lucía Vallecilla, presidenta del cuadro de los puros criollos, en una entrevista exclusiva con BENDITO FÚTBOL, a través de Facebook live.

“Es un déficit muy alto, lo cual no nos ha permitido ni siquiera cancelar y estar al día con los jugadores y los trabajadores”, admitió Vallecilla. A los jugadores se les adeuda los dos últimos meses de salarios.



Por ello, se reunió a los futbolistas y a los miembros del cuerpo técnico para acordar reducción de salarios de entre el 10% y el 50% durante lo que resta del 2020. “Hubo apertura de los jugadores”, expresó la directiva. En los próximos días, los futbolistas firmarán los acuerdos verbales que negociaron con Vallecilla y su Directorio.



Con todo, el panorama es complejo. Por ello, Vallecilla contó que el próximo año pudiera mantenerse la reducción de salarios a los futbolistas. "Si esto mejora, se revisará".



El delantero Marlon de Jesús pidió no recibir un monto de sus salarios de marzo, abril y mayo para ayudar a equilibrar las finanzas. “El jugador firmó el documento y eso nos ayudó a pagar un mes de salarios a los trabajadores”, reveló Vallecilla.



¿Por qué el déficit de El Nacional? Este se generó por la paralización de las escuelas de fútbol que El Nacional mantiene en provincias y la falta de taquillas ante la interrupción del Campeonato, según Vallecilla.



“Las escuelitas de fútbol era un ingreso sumamente importante que ya no lo vamos a tener, porque ningún padre va a querer enviar a sus hijos a un vacacional. Y tampoco vamos a poder retomar las escuelas que teníamos en Pichincha”, lamentó Vallecilla.



El cuadro militar si retuvo a sus auspiciantes. Sin embargo, esos ingresos no alcanzan para sostener el presupuesto de El Nacional que, a inicios de la temporada, se proyecto en USD 6,5 millones.