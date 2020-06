Una supuesta discrepancia con la directiva dejó al técnico Eduardo Lara fuera de El Nacional

LEA TAMBIÉN

El ciclo del entrenador colombiano Eduardo Lara en la dirección técnica de El Nacional llegó a su fin este sábado 20 de junio del 2020. Desde muy temprano, los rumores acerca de una posible destitución del DT tomaron fuerza en el entorno del equipo 'criollo' y en la tarde se confirmó.

El día empezó con una serie de rumores y versiones periodísticas sobre lo sucedido. Pero, en horas de la tarde, el club militar emitió un comunicado de agradecimiento con el estratega colombiano, que se unió al equipo a inicios del 2020.



El argentino Jorge Montesino, quien fue ayudante del exentrenador Marcelo Zuleta y, hasta el mismo sábado dirigía la Sub 14 del club, sería su reemplazo.



En una entrevista con la Radio Redonda, de Quito, el viernes 19 de junio, Vallecilla mencionó que la continuidad de Lara dependía de lo que ocurra en el Consejo de Presidentes de la LigaPro, previsto para el lunes 22 de junio. "Después de la reunión sabremos si tendremos dinero, y cuando nos van a pagar. De eso depende el regreso del profe Lara".

Sin embargo, la salida del estratega de 60 años se adelantó por supuestas discrepancias con la directiva 'criolla'. Un jugador (cuyo nombre mantuvo en reserva) le confirmó al periodista de Radio Vigía, Héctor Zagal, que existe una división en el plantel de futbolistas.



Por su parte, 'Pepe' Mera, periodista de Radio Cobertura Plus, aseguró que conversó con Lara y que no había una notificación oficial de parte de la presidenta de la institución, horas antes de la confirmación.

Bendito Fútbol también buscó comunicarse con el DT, pero su esposa Paola, quien no se pronunció al respecto, informó que el entrenador no se encontraba en su domicilio en la tarde de este sábado, ya que había salido a visitar a un familiar.



Con El Nacional, el entrenador dirigió los cuatro partidos de los rojos en la LigaPro y alcanzó una victoria, dos empates y una derrota. También participó en la Copa Sudamericana, donde los 'militares' fueron eliminados por el Fénix de Uruguay, tras caer 3-2 en el marcador global.



Los motivos que llevaron a la salida del cuerpo técnico no están claros. "El Nacional expresa su más profundo agradecimiento al profesor Eduardo Lara y a su cuerpo técnico por los valiosos servicios prestados a la institución", fue el comunicado oficial.



Versiones sin confirmar aseguran que El Nacional le adeuda al DT caleño USD 60 000. Por tal motivo, el estratega se plantearía colocar una demanda para que la directiva cancele este monto.