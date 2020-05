El Nacional planea descartar a tres jugadores por no aceptar las medidas económicas ante a crisis del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, confirmó que la mayor parte de la plantilla del equipo militar aceptó una reducción de sus salarios de hasta un 50%. El directorio se reunirá esta semana para determinar la salida de tres futbolistas que no aceptaron la medida.

En una entrevista con Radio Sonorama, la dirigente felicitó a jugadores como Marlon De Jesús. Aseguró que el delantero es uno de los que más ha colaborado con la crisis económica y no cobró su salario de marzo. Además aceptó un 50% de rebaja de su sueldo por tres meses.



No todos estuvieron de acuerdo con la decisión de la directiva. Vallecilla indicó que se dará facilidades para la salida del plantel a tres futbolistas que no aceptaron la resolución. El equipo debió tomar la iniciativa ante la falta de ingresos durante dos meses, por la crisis sanitaria del covid-19.



​"Tendremos reunión de directorio donde tomaremos la decisión sobre los tres jugadores que no están de acuerdo y si la decisión de ellos es salir de la institución, pues les daremos su carta pase", indicó la presidenta.



El Nacional se ha sumado a clubes como Barcelona, Delfín, Deportivo Cuenca y Liga de Quito que han llegado a acuerdos con sus planteles para cancelar los salarios, en medio de la crisis económica.