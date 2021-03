El Nacional tiene que cubrir una deuda para jugar en el torneo de la Serie B

El Nacional está suspendido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y debe cancelar una deuda de USD 13 500 con la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) para debutar en la Serie B 2021 frente al América de Quito.

Nicolas Vega, gerente de AFNA, aseguró que se trata de una cuota vencida de un convenio de pago establecido entre el club y la asociación, por el alquiler, mantenimiento, impuestos y multas que provienen del uso del estadio Olímpico Atahualpa por parte del plantel.



"La deuda data de la época del General (Tito) Manjarrez con quien llegamos a un acuerdo de pago, pero no se ha cumplido. Con el directorio actual se firmó un compromiso de pago pero tampoco se ha cumplido", aseguró el dirigente a Radio La Red (102,1 FM) de Quito.



El equipo militar está asfixiado por la crisis y este año el plantel criollo no pudo fichar a nuevos jugadores por incumplir con el 'Fair Play' financiero establecido por la LigaPro, tras su descenso desde la Serie A.



Vega aseguró que la presidenta Lucía Vallecilla pidió un nuevo convenio de pago, al recibir menos dinero proveniente de los derechos televisivos. El directivo añadió que otros clubes que pertenecen a AFNA también mantienen deudas, pero son inferiores a los valores que debe el 'Bi-Tri'.



​En caso de no cancelar la deuda, El Nacional será suspendido de su encuentro contra el América de Quito y perderá con un marcador de 3-0. El partido está programado para el jueves 18 de marzo (19:00).