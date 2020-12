El Nacional cae ante Independiente del Valle y sigue hundiéndose en la tabla 

El Nacional está en el tobogán a la Serie B. El equipo de los criollos perdió este domingo 6 de diciembre del 2020 ante Independiente del Valle 2-0, por la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. Los goles del rojo en el Atahualpa fueron marcados por el panameño Gabriel Torres, a los 20 minutos, y Cristian Ortiz, a los 26.

Los rayados necesitaron media hora de juego para golpear a los criollos y resolver el partido. Entraron a la cancha con la furia contenida por la eliminación de la Copa Libertadores ante Nacional, en penales. Independiente entró a manejar la pelota, el espacio y el dominio.



El planteamiento del rojo, presentado por Edison Méndez, no pudo resistir el fútbol rápido y efectivo por los laterales. Generó tibios ataques. En uno de los ataques generado por el lateral derecho, Anthony Landázuri, llegó el primer gol. Un centro bien cruzado permitió a 'Gabi' Torres empujar la pelota al fondo del arco para el primer gol.



El mediocampo criollo no logró contener el fútbol de los rayados. A los 26, Ortiz aprovechó el espacio dentro del área y en una media vuelta precisa definió con remate fuerte. En media hora de juego, los dirigidos por el español Miguel Ángel Ramírez tomaron ventaja.



Con la ventaja de los dos goles, Independiente comenzó a jugar con la pelota en sus pies y a administrar la angustia del rojo y el reloj. El partido perdió ritmo y los rayados dosificaron energías pensando en el siguiente partido.



En la monotonía del segundo periodo, la mala noticia fue la amarilla para el volante Cristian Pellerano, Completó su quinta tarjeta y no podrá jugar ante Emelec, el miércoles, por la fecha 12 del campeonato. Los rayados llegaron a 45 puntos en la tabla de posiciones y pugna por pelear el cupo a la Copa Libertadores 2021.



El Nacional, en cambio, está entrando en más angustias. En el silencio del estadio se pudo escuchar los desesperados gritos de la presidenta Lucía Vallecilla. Con 22 puntos en la tabla acumulada, el riesgo de descender es evidente. En la siguiente fecha tendrá que jugar contra el Aucas, por la jornada 12. El fantasma de la B apremia al rojo.