El Nacional tiene en banca solo a dos suplentes para enfrentar a ‘La Capira’

La dirigencia de El Nacional no pudo habilitar a toda su plantilla para el primer cotejo de la LigaPro, frente a Liga de Portoviejo. El DT Eduardo Lara concentró a 15 jugadores, pero utilizó a 13 para su debut.

Lucía Vallecilla, presidenta del club, confirmó que no es cuestión de dinero, sino por una documentación habilitantes. Sin embargo, la LigaPro presentó un documento en el que hace referencia que es tema de Control de Presupuesto.



Los criollos no tendrán arquero suplente. Máximo Banguera llegó al estadio Atahualpa indignado al no poder ser tomado en cuenta para el inicio del torneo.



“Es una falta de respeto con el club y los jugadores. La LigaPro debería a dar pasos hacia adelante y no para atrás”, dijo Banguera.



Desde AFNA confirmaron que este organismo y la LigaPro no pudo entregar los carnets de cancha para el juego.



Los criollos tienen sólo dos jugadores en la banca. Ellos son Jorge Ordóñez y Juan Lara.



El equipo saltará a la cancha con Johan Padilla; Juan Carlos Paredes, Jean Peña, Pablo Cifuentes, Henry Quiñónez; Ronal de Jesús, Tito Valencia, Kevin Peralta, Darío Pazmiño, José Monaga y Luis Congo.



Varios jugadores del equipo estuvieron en el estadio, en el palco, alentando y acompañando a sus compañeros.