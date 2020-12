Alfonso Chango entregará premios a sus jugadores si le ganan al Barcelona

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa, ofreció premios económicos a sus jugadores si le ganan a Barcelona este miércoles 16 de diciembre del 2020. Para el cuadro del ´Ponchito', el duelo será clave para salvar la categoría.

El cotejo se disputará en el estadio Monumental y estadísticamente es un duelo complejo para el Mushuc Runa. El cuadro de Tungurahua no ha podido vencer en ese escenario. Sin embargo Chango tiene fe en su plantilla.



"Con Barcelona es un partido complicado, pero no imposible de ganar. Primero hay que poner actitud positiva y autoestima elevada en ese encuentro", dijo Chango.



Para motivar al equipo del DT Ricardo Dillon, el dirigente ofreció un premio económico. Repartirá USD 9 000 entre los futbolistas, solo si derrotan a los toreros.



"Si ganan a Barcelona los jugadores se reparten los USD 9 000 como premio (...) Arreglamos premios para partidos de tipo A, doble A y triple A si Mushuc Runa gana esos juegos", dijo.



Chango se confesó. Aseguró que prefiere que Liga de Quito gane el campeonato y no otros clubes que han metido presión.



"Quisiera que Liga de Quito sea campeón en mi gusto personal. Por historia y por transparencia, otros utilizan presiones y eso no me gusta", confesó Chango.



También advirtió que se llegó a un acuerdo con los jugadores en caso de que se pierda la categoría. El directivo aseguró que en ese caso no pagará el sueldo de diciembre.