La plantilla de Mushuc Runa se reunió para despedir a su compañero Marcos Olmedo, quien perdió su vida en un siniestro de tránsito. El equipo se dio cita en el funeral del futbolista durante este lunes 25 de agosto del 2025.

La mañana del 24 de agosto del 2025, el fútbol ecuatoriano se enluto a raíz del deceso del jugador de 26 años. Cuando este transitaba en su vehículo por la localidad de Quinindé, Esmeraldas, impactó de frente ante otro automotor y falleció en su traslado hacia una casa de salud. Otras dos víctimas mortales se registraron en el incidente.

Los restos de Marcos Olmedo fueron velados junto a su familia, afectos y compañeros de equipo. En la ceremonia luctuosa, los futbolistas del ‘Ponchito’ vistieron de negro y blanco y se ubicaron alrededor del féretro.

Jugadores de #MushucRuna llegaron a despedirse de Marcos Olmedo su compañero en esta temporada que lastimosamente falleció el día Domingo



Paz en su tumba

El 24 de agosto del 2025, un día antes del fallecimiento del jugador, él y sus compañeros compartieron por última vez. El mediocampista estuvo presente, desde el banco de suplentes, en la derrota de Mushuc Runa ante Macará por la vigesimosexta fecha del campeonato ecuatoriano.

El Nacional dedicó su triunfo a Marcos Olmedo

Dentro de lo que restaba de la jornada 26 del torneo local, un minuto de silencio se realizó en todos los partidos a raíz del deceso de Marcos Olmedo. Los clubes del país también presentaron sus condolencias.

El Nacional, último equipo del mediocentro antes de llegar a Mushuc Runa, saltó a su clásico ante Liga de Quito con un pancarta que tenía una dedicatoria para el jugador. “Esta va por ti, Marcos“, decía junto a un lazo negro.

En tal compromiso, los puros criollos se impusieron por un marcador de 1-0 ante los albos. Al final del cotejo, los futbolistas se juntaron entre sí, volvieron a exponer el cartel y dedicaron el triunfo a su excompañero.

Marcos Olmedo y su trayectoria en el fútbol ecuatoriano

Durante su carrera, Marcos Olmedo consiguió vestir la camiseta de seis clubes en el balompié nacional. Su debut fue con Aucas y, tras ello, pasó por América de Quito, Macará, Liga de Quito, El Nacional y Mushuc Runa.

Con la ‘U’, donde estuvo en 2023, consiguió coronarse campeón del torneo nacional y de la Copa Sudamericana. Junto a El Nacional ganó la Copa Ecuador en el 2024.