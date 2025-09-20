Mushuc Runa fue el encargado de abrir la fecha 29 de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador ante Independiente del Valle. El conjunto de Tungurahua igualó por 2-2 ante los rayados y confirmó su presencia en la liguilla por la permanencia.

Ya clasificado al hexagonal por el título, como líder con 62 puntos y 12 de diferencia sobre su escolta, los rayados visitaron Echa Leche para medirse ante el ‘Ponchito’. Dado su futuro choque en Copa Sudamericana, cuartos de final de vuelta, el cuadro rayado guardó jugadores.

De cara al nuevo compromiso, la escuadra negriazul arribó tras una última derrota ante Once Caldas en el torneo internacional. En el choque de ida de la mencionada fase, la escuadra cayó por 0-2 como local y su concentración está en dar la vuelta a tal serie.

En el caso de Mushuc Runa, este arribó al cotejo en el último lugar de la tabla de posiciones con 23 unidades. Los de Tungurahua tenían obligación de ganar para aún contar con posibilidades de no jugar el cuadrangular del descenso.

Un partido con goles desde el inicio para IDV y Mushuc Runa

Mushuc Runa e IDV supieron hacerse daño, sin embargo, ninguno se impuso ante el otro. Más allá de los cuatro goles que registró el compromiso, también hubo una activa intervención del VAR, que apareció para anular un gol de cada uno de los cuadros.

El primero en ponerse en ventaja fue Independiente del Valle. A los 17 minutos de juego, Jean Arroyo Vernaza fue el encargado de abrir el marcador, pero a los 35, Carlos Orejuela puso el tanto de la igualdad momentánea.

Las escuadras firmaron el empate en la primera mitad y para la segunda, el ‘Ponchito’ parecía encontrar la remontada con Cristian Penilla, quien vio anulado su gol a los 60 minutos por una posición adelantada en la jugada.

Empate agónico para Mushuc Runa sobre IDV

El segundo tiempo permaneció en empate hasta los 83 minutos, cuando Claudio Spinelli puso la victoria transitoria a favor de los rayados. Dado el momento del partido, Independiente del Valle parecía haberlo sentenciado a su favor, pero Mushuc Runa logró empatar sobre la hora.

A los 90+7, los locales recibieron un penal que Robert Burbano cambió por gol. Apenas había celebrado el ‘Ponchito’, IDV volvió a ponerse por delante, pero al igual que el gol de Penilla, fue anulado.

El ‘Ponchito’, listo para el cuadrangular del descenso

Con el empate, Mushuc Runa logró 24 puntos y se quedó en el último puesto. Dado el margen de tres puntos por disputar y su distancia de seis unidades con la zona de la liguilla de Copa Sudamericana, el club se aseguró un puesto en el cuadrangular para definir quiénes descenderán.

Los rivales con los que podría quedar emparejado el ‘Ponchito’ son Técnico Universitario, Vinotinto, Manta o Delfín. Solo uno de los mencionados se salvará de la liguilla por mantener la categoría.

En el caso de Independiente del Valle, el equipo sumó 63 unidades y mantiene el primer lugar.

