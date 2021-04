Mushuc Runa ganó en Machala ante Orense SC y se acerca a los líderes

Mushuc Runa consiguió un triunfo importante en sus aspiraciones deportivas. El cuadro del 'Ponchito' se impuso 2-0 ante Orense y con ello se acerca a los tres equipos protagonistas que pelean por el primer lugar de la tabla. Los goles fueron de Bágner Delgado y de Jacobo Kouffaty.

Los pupilos del DT ecuatoriano Geovanny Cumbicus fueron precisos y dominadores claves. Si bien no se adueñaron en total del esférico, sí lograron marcar diferencia.



Delgado abrió el marcador a los 37 segundos del pitazo inicial. El árbitro Franklin Congo no terminaba de acomodarse en la cancha cuando tuvo que decretar el primer tanto.



Eso sí, llegó con complicidad de los dueños de casa. Un mal pase de Édison Carcelén dejó bien ubicado a Delgado, quien si marca alguna pudo concretar el 1-0.

​

Orense algo intentó hacer para evitar la debacle, pero no lo consiguió. El cuadro del 'Ponchito' tampoco se vio afectado por la alta temperatura (31 grados) que hizo en Machala. Dosificó energías y fue contundente cuando tenía que serlo.



Kouffaty puso el 2-0 y liquidó el partido. Un centro por el costado derecho y una llegada precisa del venezolano fueron suficientes para poner a ganar al conjunto de Tungurahua.



Orense se mostró desesperado y errático. Intentaron hacer daño con remates de media distancia. Sin ideas en ataque, no generaron mayor peligro a los defensores del Mushuc Runa.