Mushuc Runa empató con Orense y siguen complicados con el descenso

Mushuc Runa y Orense empataron sin goles este martes 8 de diciembre en la apertura de la fecha 12 del campeonato ecuatoriano de fútbol. El partido se jugó en el estadio de Mushuc Runa ubicado en Echaleche y ambos siguen complicados con los puestos de descenso a la Serie B. Fue un partido discreto y con pocas oportunidades de gol.

El ‘Ponchito’ salió con la presión de ganar el partido. Luis Alfonso Chango, directivo del Mushuc Runa, advirtió que, si su equipo no ganaba, el entrenador Ricardo Dillón debía irse por ‘vergüenza’. Con esa presión, los ambateños salieron a presionar desde el minuto inicial del partido.



En la primera etapa, la gran figura del partido fue el golero Rolando Silva, de los machaleños. Evitó ocasiones claras de goles. Muriel Orlando, fue el atacante más peligroso del Mushuc, pero volvió a tener problemas de definición en su casa. El equipo cooperativista ejerció dominio, fabricó oportunidades, pero no logró marcar.



Esa resistencia fue clave para manejar el segundo periodo. Orense intentó generar ataques peligrosos, pero le costó correr en la altitud de Echaleche. A pesar de los ocho minutos de adición, los ambateños no generaron mucho peligro.



Mushuc Runa dejó escapar dos puntos claves en su intención de salir de la zona peligrosa. Llegó a 27 unidades y quedó a cinco de los dos últimos que aún deben jugar. En la próxima fecha visitará a Liga de Portoviejo, otro rival directo. Orense, con 25 puntos, recibirá a Técnico Universitario en Machala.