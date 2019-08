Con dos goles de Adonis Preciado, Mushuc Runa se impuso a Delfín SC 2-0

LEA TAMBIÉN

Una excelente actuación del delantero Adonis Preciado hizo que Mushuc Runa se imponga 2-0 a Delfín SC, en el estadio Bellavista de Ambato. Preciado marcó los dos goles (58’ y 82’) que le permitieron al ‘Ponchito’ quedarse con los tres puntos, la tarde de este 17 de agosto del 2019.

A los once minutos del inicio del compromiso, Delfín tuvo la opción de marcar el primer gol del partido. Robert Burbano recibió un pase que se filtró entre la defensa, trató de marcar tras una mala salida del arquero Carlos Ortiz, pero no estuvo preciso para definir frente al arco.



Tras esa acción, el compromiso se jugó en la mitad del campo de juego. El equipo que más buscaba la portería rival era Delfín SC, pero los delanteros no tenían la claridad para convertir. Al 31’, Delfín nuevamente pudo ampliar la ventaja con un cabezazo de Felipe Mejía que fue controlado por al portero Ortiz.



Cerca del final del primer tiempo, Mushuc Runa estuvo muy cerca de marcar un tanto con un remate de Luis Estupiñán que golpeó en el poste derecho del arco defendido por Pedro Ortiz. El primer tiempo terminó empatado 0-0.



En el inicio de los segundos 45 minutos, Roberto Ordoñez superó a los defensas del ‘Ponchito’, con su potencia, y con un remate de izquierda estuvo cerca de marcar, pero el guardameta Carlos Ortiz detuvo el disparo.



Cuando los de Manabí dominaban en el campo de juego, el Mushcu Runa marcó el primero del compromiso. Al 58’, Adonis Preciado recibió un pase de Ismael Gómez desde la izquierda, dominó el esférico y con un remate preciso marcó la primera de los locales.



Al 82’, Adonis Preciado ampliaría la ventaja del ‘Ponchito’. El delantero aprovechó un espacio que dejó la defensa de Delfín y probó un fuerte remate de derecha que impactó en el horizontal del arco de Pedro Ortiz y luego rebotó dentro de la portería. El compromiso terminó con victoria de los locales dos tantos a cero.