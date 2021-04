Mushuc Runa recibe a Barcelona en la apertura de la fecha 9; un partido que generó polémicas y enfrentamientos 

Mushuc Runa recibe a Barcelona este viernes 16 de abril del 2021 en la apertura de la fecha 9 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. El 'Ponchito', con 14 puntos en la tabla, se ilusiona con tumbar al campeón en el estadio Bellavista y sumar tres puntos para sentarse en la mesa de los grandes que discuten el ganar la etapa.

El partido ha generado un interminable debate por la decisión de la LigaPro de llevar el partido al estadio Bellavista de Ambato y no programar el juego en el escenario de Echaleche ubicado a más de 3200 metros sobre el nivel del mar. Los directivos de los clubes han cuestionado la decisión de la LigaPro.



Esto generó reacción por parte del presidente de la organización de los clubes Miguel Ángel Loor. El directivo respondió a las declaraciones de Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del 'Ponchito'. El directivo del equipo ambateño aseguró que no hay equidad en el fútbol ecuatoriano, porque no programaron el juego ante Barcelona en su estadio.



"Nosotros en LigaPro hemos procurado mantener la equidad, el respeto y profesionalismo por todos los clubes. Una vez más debo aclarar que LigaPro No pone horarios, los coordina. Quien pone los horarios es la dueña de los derechos de TV y hasta ahora lo ha hecho con buen criterio", puso Loor en su cuenta de Twitter.

Debemos instar a que todos los clubes realicen esta implementación básica para seguir creciendo. Es imposible programar partidos si casi una 3era parte no cuenta con luminarias. Dicho esto y aclarado como debe hacerse, con documentos. Convocaremos a una reunión a varios clubes. — Miguel Angel Loor (@miguelloor) April 15, 2021

El problema ha generado reacciones hasta de otros clubes. Loor aclaró que cada equipo confirmó a inicios del 2021 un estadio alterno para jugar y que el Mushuc Runa escogió el Bellavista. Ese escenario presta todas las facilidades para desarrollar cotejos nocturnos.



"En este caso concreto: Mushuc Runa. Goltv estableció el año pasado horarios nocturnos para partidos de este equipo. Paso lo mismo, escándalo peculiar por parte del Dr. Chango. Bueno pues, el Dr. Chango no cuenta la historia completa", aseguró el directivo.



Así, con una pugna de por medio, el 'Ponchit0' buscará frenar al líder del campeonato.