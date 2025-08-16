Aucas perdió la oportunidad de afianzarse en la parte alta del campeonato ecuatoriano de fútbol 2025 tras caer 1‑0 en su visita a Mushuc Runa, en Echaleche, durante la fecha 25, la tarde del sábado 16 de agosto.

Con 38 puntos, el cuadro oriental ahora mira con un poco de incertidumbre su clasificación al esperado hexagonal final, mientras el ‘Ponchito’ resurge bajo el mando de su nuevo director técnico, Paúl Vélez.

Más noticias:

Mushuc Runa sorprende a Aucas

La victoria local llegó por obra de Luis Arce, quien, a los 72 minutos, conectó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opción al portero rival.

El tanto fue clave para que Mushuc Runa, colista en la tabla de posiciones. Aucas, por su parte, dominó la posesión y generó opciones claras, pero fue frustrado por el buen rendimiento del arquero Rodrigo Formento. Incluso, un remate golpeó el poste.

Universidad Católica vs. Libertad

En otro partido de la jornada, Universidad Católica y Libertad empataron 1-1 en el estadio Olímpico Atahualpa.

Yerlin Quiñónez adelantó al elenco visitante a los 18 minutos, mientras Byron Palacios igualó el marcador a los 32 para los camarattas.

Este resultado deja a Libertad con 38 unidades en el cuarto lugar, y a Católica fuera momentáneamente del hexagonal, en la séptima posición con 36 puntos.

La jornada del 16 de agosto se completará con Independiente del Valle, líder con 50 puntos, que recibe a Orense, que suma 38 unidades como Aucas y Libertad.

El partido se jugará a las 19:00.