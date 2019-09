Irlanda e Inglaterra empiezan con fuerza el Mundial de Rugby

LEA TAMBIÉN

Irlanda empezó con fuerza el Mundial de rugby al arrollar a Escocia (27-3), en un partido decisivo para decidir la primera plaza del Grupo A y evitar a Nueva Zelanda en cuartos, mientras que Inglaterra pasó el trámite de su duelo ante Tonga con una victoria por 35-3, en la llave C.

Por último, en duelo del Grupo B, Italia logró un cómodo triunfo sobre Namibia (47-22), en un partido en que su capitán, de origen argentino, Sergio Parisse, hizo historia al convertirse en el tercer jugador que disputa cinco veces el torneo.



Parisse alcanzó en número de Mundiales jugados al también italiano Mauro Bergamasco y a la leyenda samoana Brian Lima, en su partido internacional número 141.



En Yokohama, XV del Trébol cimentó su triunfo en una buena defensa, concediendo solo tres puntos a Escocia por un penal de Craig Laidlaw (21).



Los irlandeses anotaron cuatro tries (Ryan en el 6, R. Best en el 15, Furlong en el 26 y Conway en el 56), sumando un punto de bonificación.



En Sapporo, los ingleses, rivales de Argentina en el grupo C, ya habían solucionado el partido en la primera mitad a la que llegaron con una ventaja de 18-3, con dos tries de Manu Tuilagi (23, 30) y el pie de su capitán Owen Farrell, que sumó una conversión y dos penales (10, 36).



Tras la buena primera parte de sus dos centros Tuilagi y Farrell, Inglaterra, siguió sumando en la segunda mitad, con un try de su hooker Jamie George (56), pero solo consiguió el punto de bonificación cerca del final con un cuarto ensayo del pilar Luke Cowan-Dickie (76).



Farell, por su parte, siguió sumando con el pie con un penal (42) y dos conversiones, para un total de 15 puntos.



Italia, por su lado, con su triunfo contra Namibia (47-22), lidera momentáneamente el Grupo B, con cinco puntos, mientras que Nueva Zelanda tiene cuatro, tras su victoria del sábado por 23-13 contra Sudáfrica.