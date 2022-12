La carta de Lionel Messi tras ser campeón del mundo

Lionel Messi saluda a la afición tras ganar la Copa del Mundo en Qatar. Foto: Agencia EFE

Redacción Deportes

Lionel Messi se consagró campeón del mundo con la selección de Argentina en Qatar 2022. El delantero de la Selección de Argentina extendió una carta después de su triunfo.

El futbolista que, a nivel de clubes, juega para el París Saint Germain consiguió su segundo título con su escuadra nacional y el más importante a tal nivel. Antes había disputado la final de Brasil 2014, donde cayó frente a Alemania, y cuatro Mundiales.

Tras la consecución del título a sus 35 años, el ariete le otorgó la tercera corona a los gauchos, que la última vez que levantaron el trofeo fue en el Mundial de México 1986 con Diego Maradona. En la final, Messi también guió a su selección al triunfo al marcar dos de los tres goles.

La gloria llegó con agonía para el rosarino, pues luego del tiempo reglamentario y los adicionales, el marcador terminó en 3-3. En la tanda, el goleador volvió a convertir y su equipo se impuso por 4-2.

El mensaje de Lionel Messi a Argentina y la selección

En el mensaje que publicó en sus cuentas oficiales tras ganar el Mundial, Messi se mostró agradecido con sus seguidores por el apoyo. De igual forma, ponderó el trabajo grupal y lo que le significó el haber obtenido el logro con la "Albiceleste".

"¡Campeones del Mundo!

Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...

Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que todos los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo que está por encima de las individualidades. Es la fuerza de todos peleando por el mismo sueño que también era el de todos los argentinos... ¡Lo logramos!

¡Vamos, Argentina!", escribió. La publicación fue acompañada de una serie de postales en las que levanta la copa, celebra junto a sus compañeros y disputa el choque ante los galos.

Visita nuestros portales:

Las noticias de Quito en www.ultimasnoticias.ec

Lo mejor del fútbol solo www.benditofutbol.com

Negocios y emprendimientos www.revistalideres.ec

Más sobre el hogar en www.revistafamilia.ec

!-- NOTICIA -->