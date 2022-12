Ferran Torres afirma que el fútbol 'le debe una' a la selección española, tras eliminación

Noussair Mazraoui (atrás) de Marruecos disputa un balón con Ferrán Torres de España, en un partido de los octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Marruecos y España. Foto: EFE.

Agencia EFE

Ferran Torres, internacional español del FC Barcelona, dijo tras la derrota de España en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 ante Marruecos, que "el vestuario está con la cabeza bien arriba" y añadió que el "fútbol les debe una".

"No pudo ser. No estuvimos acertados de cara al gol, nos dieron posesión como siempre, no pudimos marcar. Sentimos frustración, fuimos superiores, no pudimos materializar nuestras ocasiones. Factores externos no nos ayudaron, no hay que quejarse, nos sentimos orgullosos de este equipo", subrayó Ferran en Gol Mundial.

"Hemos fallado penaltis, practicamos estos días, pero tocó la cara triste de la moneda; seguiremos trabajando, el fútbol nos debe una", apostilló el delantero español.

La selección de España perdió en penaltis contra Marruecos por los octavos de final de Qatar 2022. Una actuación destacada del guardameta marroquí Bono evitó que 'La Roja' pasé a los cuartos de final. En la llave, partían como favoritos.

Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets fueron los tres ejecutantes que fallaron sus penales para la selección de Luis Enrique. Con este resultado, Marruecos se convierte en la única selección africana y árabe en llegar a cuartos de final, en el mundial de un país árabe.

