Emiliano Martínez celebra con polémica contra Kylian Mbappé en Qatar 2022

El arquero de Argentina fue figura en la tanda de penaltis para que Argentina sea campeona del mundo. Foto: Twitter Emiliano Martínez.

Diario El Tiempo de Colombia

Los argentinos no dejan de celebrar el campeonato de su selección en el Mundial Qatar 2022 y sus jugadores mucho menos. En un video compartido a través de redes sociales se ve a los campeones del mundo festejando en el vestuario tras ganarle a Francia en penales.

Sin embargo, uno de los momentos más virales fue protagonizado por el 'Dibu' Martínez, quien en medio de los típicos cantos argentinos pidió 'un minuto de silencio' por Kylian Mbappé por no conseguir su bicampeonato.

el dibu diciendo un minuto de silencio para mbappe pic.twitter.com/ZJDpjnmLF8 — mar 🍒🇦🇷 (@ikoocaina) December 18, 2022

Figura y Guante de oro

El argentino fue figura en la jugada del último minuto de la prorroga cuando atajó con el pie un disparo de gol de uno de los franceses. Luego se lució en la tanda de penales que le dio a Argentina un título mundial luego de 36 años.

El guardameta aseguró que "no pudo haber un mundial que se haya soñado tanto como este, no tengo palabras".

También, aseguró que en la tanda de penaltis, a diferencia de lo que el público suele creer, estuvo tranquilo, "lo viví tranquilo, es un momento que siempre le tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles y pude haber atajado el primero, pero me tiré mal".

