Ángel Di María entrenó con normalidad en la Selección de Argentina

Ángel Di María volvió a los entrenamientos con la Selección de Argentina. Foto: Xinhua.

Xinhua

El futbolista argentino Ángel Di María volvió este miércoles 7 de diciembre, a entrenarse con normalidad, por lo que se perfila para jugar este viernes por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, ante Países Bajos.

El delantero de Juventus de Italia, de 34 años, no estuvo disponible para el duelo anterior, por octavos de final, donde el elenco de Lionel Scaloni se impuso 2-1 sobre Australia.

"Alejandro Gómez fue el único futbolista que hizo trabajo diferenciado, en dos partes. La primera fue en el gimnasio y la segunda en el campo de juego", informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su sitio web.

Además, indicó que el DT "dispuso una nueva sesión de entrenamientos en el predio deportivo de la Universidad de Qatar".

"En el inicio de la práctica, los convocados realizaron ejercicios de pases en dos diferentes circuitos", puntualizó.

A continuación, el cuerpo técnico determinó que el plantel realizara fútbol en espacio reducido durante treinta minutos y todos los jugadores hicieron trabajos de pelota detenida a favor y en contra.

"Papu" Gómez reemplazó a Di María en el partido ante Australia, pero sufrió una lesión en un tobillo y no llegaría en condiciones al encuentro del viernes.

Cruces definidos

Este martes quedaron definidos los cuatro cruces de cuartos de final: Croacia vs. Brasil, Países Bajos vs. Argentina, Marruecos vs. Portugal e Inglaterra vs. Francia.

De esta manera, siguen en carrera figuras como Luka Modric, Neymar, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Yassine Bounou, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Kylian Mbappé, entre otros.

Próximo partido de Argentina y Brasil

Desde el viernes 9 de diciembre, a las 10:00 hora ecuatoriana, Brasil con su estrella Neymar chocará contra la Croacia de Modrić. Los cariocas vienen de golear 4-1 a Corea de Sur, en un partido en el que demostraron todo su poderío ofensivo. Mientras, los croatas llegan a esta llave tras vencer a una de las sorpresas del torneo: Japón. Lo hicieron en la tanda de penales (3-1 a favor de Croacia) después de que en 120 minutos igualaran 1-1.

A las 14:00 hora ecuatoriana, Países Bajos se medirá contra la Argentina liderada por Lionel Messi. Los argentinos vienen de vencer ajustadamente 2-1 a Australia. Mientras que los neerlandeses tuvieron más fáciles las cosas con Estados Unidos, a quienes les ganaron por 3-1.

Visita nuestros portales: