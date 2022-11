¿Cuándo juega Portugal en el Mundial Qatar 2022?

La selección de Cristiano Ronaldo jugará ante Ghana en el Estadio 974. Una curiosa sede por ser hecha a base de contenedores y será el primer estadio desmontable. Foto: Twitter Cristiano Ronaldo

Portugal es una de las naciones candidatas para ganar la Copa del Mundo. Los 'lusos' jugarán su primer partido por el grupo h este jueves 23 de noviembre de 2022.

La selección de Cristiano Ronaldo jugará ante Ghana en el Estadio 974. Una curiosa sede por ser hecha a base de contenedores y será el primer estadio desmontable.

En este último grupo de Qatar 2022, portugueses y ganeses comparten con otras dos selecciones: Uruguay y Corea del Sur.

Los 'Black Stars' tuvieron una buena campaña durante las eliminatorias para el mundial de fútbol. En segunda ronda solo sufrieron una derrota. Sudáfrica venció a Ghana con un resultado de 1-0 el 6 de septiembre de 2021. Consiguieron cuatro victorias y tres empates.



Alarma controlada en la selección de Ghana

En la inauguración del Mundial de Qatar 2022, el combinado de Otto Addo tuvo un susto en el hotel donde se alojan.



Según un comunicado subido a redes sociales, la Federación de Ghana indicó que el domingo 20 de noviembre de 2022, "justo después de las 14:30 (Hora de Qatar), la alarma de emergencia en el hotel de Doha sonó, lo que provocó que todos los ocupantes se autoevacuaran".



Este inconveniente pudo ser controlado ya que arribaron los Bomberos de Qatar para atender la emergencia. El lugar se marcó como seguro después de 45 minutos cuando fue revisado, así los ocupantes pudieron volver a ingresar a sus habitaciones.



Situación actual en Portugal

En la concentración portuguesa se ha especulado una complicada situación luego de las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Esto por la situación que vivía en su antiguo club, Manchester United.



El 22 de noviembre se indicó que luego de un mutuo acuerdo, el ganador de cinco balones de oro dejó a los 'Diablos Rojos' y en este momento es agente libre.



Durante una rueda de prensa, Ronaldo indicó que no hay complicaciones en la concentración portuguesa. “El ambiente de la selección es muy bueno. No hay ningún problema. El grupo está blindado”.



De igual forma aclaró que su relación con Bruno Fernandes es "excelente". Luego de que haya sido publicado un video en el que parecería no haber un buen trato entre ambos.

Dónde ver el partido Portugal vs. Ghana

En Ecuador, este partido podrá ser visto el jueves 24 de noviembre a las 11:00 en los canales: Directv Sports y El Canal del Fútbol.

