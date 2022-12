Bailes de Brasil reciben críticas en el Mundial de Qatar

Brasil es la primera selección en usar 26 futbolistas en una Copa del Mundo. Foto: Xinhua.

Redacción Deportes

La Selección de Brasil clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar tras derrotar a Corea del Sur. Los cariocas golearon a los asiáticos y sus festejos generaron controversia.

En esta ocasión, los brasileros derrotaron por un marcador de 4-1 a los asiáticos. Los tantos del triunfo los pusieron Neymar, Vinicius Jr, Richarlison y Lucas Paquetá, mientras que el descuento fue de Paik Seung-Ho.

Durante el choque, los futbolistas realizaron danzas en cada una de las celebraciones de sus tantos. La primera fue de Neymar junto a Paquetá y Vinicius. En la segunda oportunidad, Raphinha se les sumó.

Inclusive Tité, director técnico de la 'Canairinha' formó parte de la algarabía. El entrenador se sumó a los bailes en el tanto de Richarlison, cuando este se dirigió a su posición y realizó su habitual festejo.

Para el cuarto tanto, Lucas Paquetá apareció de forma individual. Este realizó una danza en la que ya se lo ha visto festejar a nivel de clubes.

Tras la forma en la que los cariocas expresaron su emoción, el exfutbolista irlandés Roy Keane - leyenda del Manchester United y la Selección de Irlanda- desaprobó las acciones. De igual forma, señaló aquello como una falta de respeto.

Los señalamientos de Roy Keane sobre los bailes de Brasil

"No puedo creer lo que he visto. Nunca vi tantos bailes, es como presenciar un show. Sé que tiene un aspecto cultural, pero eso es irrespetuoso con el adversario. Fueron cuatro goles y ellos bailaron en cada uno de ellos. El primero estuvo bien, pero hasta el DT se involucra. No creo que eso sea para nada bueno", sostuvo Keane.

En los partidos de la fase de grupos, los brasileros ya realizaron tales festejos. Allí anotaron y vencieron ante Serbia y Suiza, sin embargo, los marcadores fueron de 2-0 y 1-0. En el último choque de la llave perdieron ante Camerún por una diferencia mínima.

Ante la reacción del irlandés, Raphinha sostuvo que ellos continuarán realizando sus actos, independientemente de cómo se lo tome cada uno, pues no hay mala intención. "Siempre están quienes lo entenderán como una falta de respeto. No buscaba transmitir más que la alegría del gol, el resultado y la actuación", manifestó.

El siguiente choque de Brasil será en cuartos de final. Allí enfrentarán a Croacia el viernes 09 de diciembre a las 10:00.

