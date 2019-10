El Mundial juvenil es vitrina para los nuevos talentos

LEA TAMBIÉN

Hay jóvenes de 16 años que llegaron a Brasil con cierta experiencia en sus equipos de Primera Categoría y son promesas dentro del fútbol. Una de las selecciones que tiene la ambición de levantar la copa en esta categoría, después de 16 años, es Brasil. Jugar en casa será un reto y volver a brillar casi una obligación.

Con el talento de Talles Magno, titular indiscutible en el primer equipo del Vasco da Gama, los ojos del mundo estarán sobre el anfitrión mundialista. El delantero, de 17 años, combina técnica junto a eficacia de frente al arco rival. Es un atacante que mide 1,86 cm y que los cazatalentos ya advirtieron que es una figura que hay que seguir.



Según la FIFA, la marca registrada del hábil brasileño es la acción conocida como ‘lambreta’, que consiste en levantar el balón por encima de la cabeza, con los dos pies juntos. Talles prometió seguir atreviéndose a practicar la jugada también en los partidos del Mundial juvenil.

“Estoy aquí gracias a mi mayor virtud, el uno contra uno, mi juego individual. Juego para el equipo, pero tengo que aportarle a la selección lo mejor que tengo”, declaró Magno a la página web de la FIFA.



Sin embargo, entre las 24 selecciones participantes, la ‘canarinha’ no es de las primeras en ser favoritas. Francia, Holanda y Nigeria llegaron a la cita como candidatas fuertes a pelear la copa en un torneo que sirve para comenzar a conocer a las que serán las futuras estrellas del fútbol mundial.



Son 24 selecciones. No está Inglaterra, vigente campeona. Pero las siguientes buscarán el trono: Brasil, Argentina, España, Nigeria, Holanda y Francia, que parten como favoritas al título en un torneo que suele estar lleno de sorpresas y es la oportunidad para que las joyas del futuro tengan su primera aparición ante el mundo.



Las selecciones de Angola, Islas Salomón y Senegal se estrenarán en el torneo.



Los holandeses se muestran con argumentos sólidos porque tienen un plus: su juego colectivo. Holanda, que cuenta con ocho futbolistas de la fábrica de talentos del Ajax, es la selección campeona europea de la categoría. Pero también está Francia, con su goleador Adil Aouchiche, del PSG. Él es autor de 9 goles en el torneo Europeo (récord) y sus volantes Enzo Millot (Mónaco) y Lucien Agoumé (Inter de Milán), tiene potencial para que su país sea candidato.



Otro de los combinados a tener en cuenta es Nigeria, selección que ha logrado cinco títulos en la categoría y es liderada en el césped por el volante Samson Tijani. “La gente puede esperar una selección nigeriana con ganas de jugar bien al fútbol. Tenemos el título entre ceja y ceja. Todas las selecciones nigerianas llevan en su ‘ADN’ el deseo de ganar cada partido, y el equipo que ha venido a Brasil no es la excepción”, dijo el seleccionador Manu Garba.

Casi en silencio y sin el cartel de selección deslotada, Hungría tendrá en sus filas a una de las joyas. Nemeth es un delantero de origen sudafricano. Tiene el biotipo para convertirse, en corto tiempo, en uno de los delanteros, más cotizados del mundo. El europeo, con sangre africana, es uno de los destacados por la FIFA.