Mundial y Giro de Italia, megaeventos para Jonathan Caicedo

Ya salió de la cuarentena, pero aún no ha ido a visitar a su abuelita María Lina, a quien más extrañó en estos dos meses. El ciclista Jonathan Caicedo ya se entrena por la montaña para lo que serán los dos megaeventos de este controvertido 2020: el Mundial de ruta en Suiza y el Giro de Italia.

“Venía trabajando para repetir mi participación en el Giro, no sé si el equipo cambie de planes, pero ese es el objetivo del año”, destacó el carchense, oriundo de la parroquia Santa Marta de Cuba.



El inicio de la cuarentena, por el covid-19 interrumpió una temporada que iba muy bien, y quería que sea excelente. En noviembre del 2019 comenzó su trabajo de pretemporada porque llegar al EF Education Firts, un equipo World Tour, máxima categoría del ciclismo profesional, le trajo muchos cambios que asimiló con ciertas pausas.

En febrero de este año, el primer evento competitivo fue el Tour Colombia, donde fue líder por tres días. Su equipo ganó el título colectivo y él se quedó con el tercer lugar en la clasificación general. “Luego debía competir en las carreras en Europa, pero este covid-19 hizo que todo se cancelara”.



En el Tour Colombia compartió prueba y habitación con su compañero de equipo Rigoberto Urán, con quien afianzó su amistad. “Fueron dos semanas en las que aprendí mucho. Es un ciclista que ha ganado carreras importantes, pero sobre todo una gran persona”.

Recalca la capacidad de liderazgo del colombiano y sus consejos. “Cuando estuve de líder me decía que no me sienta presionado, que no se debe contagiar nervios a los otros integrantes del equipo”. Además, le dio consejos para enfrentar las entrevistas y “dijo que quiere venir a Ecuador para organizar un Giro de Rigo”.



Antes del confinamiento, Caicedo ya fue designado para competir en los Juegos de Tokio. Hará la prueba contrarreloj. “Debemos volver a nuestro mejor rendimiento para ser ratificados. Es uno de los objetivos que todo deportista se fija”.

El otro evento de este año será el Mundial de ruta en Suiza. “Será genial correr ahí y quedar listos para el Giro”, que comenzará una semana después.

En estos dos meses, se ha entrenado en su bicicleta sobre el rodillo. Ha completado las tablas de entrenamiento de su equipo, “pero no es lo mismo. Creo que subí 2 kilos, mi peso habitual es 63 kilos”.



Tras recibir la autorización para entrenarse al aire libre, ha realizado recorridos con su bicicleta de montaña. “En esta zona (Carchi), siempre hay rutas por descubrir”.

Para cumplir con los protocolos, además de desinfectar su bicicleta dice que no para en ninguna tienda a comprar ninguna bebida hidratante. Lo que sí extraña es compartir la práctica con algún amigo, pues en ruta, una jornada suma hasta seis horas de pedalear.



El confinamiento lo cumplió con su esposa, su hija, sus padres y hermanos. Después de sus entrenamientos, dedicó horas a la lectura y a repasar las lecciones de inglés, idioma que necesita para interactuar con sus compañeros.

También pudo compartir varias horas con su hija, “que es incansable. También las hice de mecánico con las bicicletas”, a las cuales dio un mantenimiento urgente.