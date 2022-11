FEF no comparte la sanción del TAS por el caso Byron Castillo

Byron Castillo durante el partido Ecuador vs. Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por las eliminatorias a Qatar 2022. Foto: EFE

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no comparte la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso del futbolista Byron Castillo, por lo que analiza los "próximos pasos a seguir".

La máxima corte deportiva a nivel internacional emitió su criterio tras las denuncias de Chile y Perú contra la FEF y el futbolista. Estas acusaban al jugador de haber falsificado su documentación y al ente rector del fútbol nacional de encubrirlo.



El TAS dictaminó que el conjunto tricolor no rompió los criterios de elegibilidad al convocarlo. Sin embargo, señala que hubo un documento falso del jugador que se utilizó al momento de su inscripción por parte de la escuadra.



Ante la resolución, la Tri manifestó mediante un comunicado oficial que se encuentran en momentos de análisis para determinar acciones a futuro. Esto a raíz de su desacuerdo con la penalización dictaminada por el Tribunal.



El castigo impuesto por el organismo internacional fue de tres puntos menos para la Tri en las eliminatorias hacia el Mundial 2026. De igual forma tendrá que pagar una multa económica de más de USD 100 000 y correr con los gastos invertidos por Perú y Chile en el proceso.



Antes, la FIFA había rechazado los pedidos de las partes acusadoras a raíz de un dictamen previo de la justicia ecuatoriana. Esta le otorgó un 'habeas data' en 2021 donde ratificó su ciudadanía.

Byron Castillo y el Mundial

La Selección de Ecuador no corre peligro de quedar fuera del Mundial de Qatar. La decisión de parte del TAS no estuvo focalizada hacia ese aspecto y, además, Byron Castillo también es convocable.



El debut de la Tri en el Mundial de Qatar será el 20 de noviembre de 2022, 12 días después de la resolución. Parte del plantel, en el cual está incluido el lateral del León de México, se encuentra concentrado en Madrid.



Para Andrés Holguín, abogado del futbolista, la resolución emitida por el TAS carece de fundamentos puesto a que no se especifica el documento con el que basan su sanción. Además, el castigo se da por algo que no fue denunciado, por lo que hubo irregularidades y se podría buscar la nulidad del proceso.

