¿Quiénes denunciaron a Byron Castillo por su nacionalidad en Ecuador?

En el fútbol ecuatoriano, el jugador Byron Castillo ya había sido denunciado previamente por su nacionalidad. Con los años, su caso llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por denuncias interpuestas por Perú y Chile.

La entidad deportiva falló en contra de la Tri después de la demanda por falsificación de nacionalidad y encubrimiento. Para el Tribunal, los documentos que posee son auténticos, mas la información de estos no es legítima.



De acuerdo al TAS, el jugador nació en Tumaco -Colombia- en 1995 y no en Playas -Ecuador- en 1998. A partir de ello, la Selección de Ecuador fue sancionada con tres puntos menos para la siguiente eliminatoria y con una multa de más de USD 100 mil.



El 'Rimac' y la 'Roja' fueron los últimos en cuestionar la identidad del lateral derecho. Las selecciones iniciaron el proceso después de haber perdido la clasificación hacia el Mundial de Qatar.

Chile y Perú, firmes en sus denuncias sobre Byron Castillo

Chile terminó en la séptima posición de las eliminatorias sudamericanas con 19 puntos. En mayo de 2022, dos meses después de que finalicen los duelos clasificatorios, los araucanos presentaron su queja a la FIFA.



Encabezados por el abogado Eduardo Carlezzo, estos aseguraban tener los alegatos suficientes para demostrar su posición. A su vez, cuando emitieron la acusación, señalaron que irían al TAS si la denuncia no prosperaba en la Federación Internacional de Fútbol



Después de la que la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestimara la demanda en primera instancia, los araucanos acudieron a la Cámara de Apelaciones de esta. Allí se unió Perú al proceso.



La 'Albirroja' había sido llamada por la entidad, sin embargo, se mantuvo al margen del caso hasta tener certezas en torno a su participación mundialista. Tras la eliminación por repechaje ante Australia, el combinado decidió involucrarse.



Cuando en segunda instancia no prosperaron las intenciones de ambos seleccionados, estos no se dieron por vencidos. El TAS fue el último ente en el que pudieron presentarse.

Antes, Jaime Jara ya denunció a Castillo

Los primeros señalamientos hacia la nacionalidad de Byron Castillo llegaron en 2019. En aquel momento, el Cnel. Jaime Jara -exfuncionario de la FEF- había sido encargado de investigar supuestos casos de adulteración de identidad.



Jara fue el primero en manifestar que el atleta no era ecuatoriano, sino de Colombia. Sus pericias llevaron a que la FEF lo sancione por haber infringido las normas.



Pese al castigo, el defensa acudió hacia instancias jurídicas a raíz de la decisión. La jueza Larissa Ibarra sentenció que se habilite al jugador y que este no podrá ser suspendido hasta que exista un pronunciamiento judicial.



El caso se mantuvo abierto hasta 2021. La justicia indicó que Castillo nació en suelo tricolor. Después de la resolución, el Registro Civil apeló la sentencia y esta fue negada, por lo que se entregó un 'Habeas Data' al deportista.

