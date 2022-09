Alexander Domínguez y Hernán Galíndez dan garantías en Ecuador

Hernán Galíndez, titular ante Japón, se abraza con el también golero Alexander Domínguez el 27 de septiembre del 2022. Foto: Twitter @LaTri

La defensa de la Selección de Ecuador está imbatible en su camino al Mundial de Catar 2022. Acumula 516 minutos sin recibir goles en su arco. Alexander Domínguez y Hernán Galíndez se han destacado.

La última anotación que recibió la Selección ecuatoriana ocurrió en el partido ante Argentina, el 29 de marzo del 2022, en el estadio Monumental, por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas a la cita mundialista. Julián Álvarez marcó a los 24 minutos en el arco entonces custodiado por Hernán Galíndez.

Tras ese tanto, el arco nacional no recibió más tantos. Los rivales amistosos de la Tri no le han podido anotar. Son cinco encuentros en los que no recibe conquistas.

Ecuador sacó invicto su arco en sus cotejos comprobatorios ante Nigeria, México, Cabo Verde, Arabia Saudita y Japón, rival al que se enfrentó hoy 29 de septiembre, en Dusseldorf, partido que terminó en un empate sin goles.

Este rendimiento defensivo ilusiona con la posibilidad de que Ecuador sea un equipo fuerte en su arco y en la defensa en su estreno, en el Mundial. Pero, ¿por qué Ecuador tiene este buen rendimiento defensivo? Aquí, las tres razones.

‘Dida’ Domínguez y el 'Gordo' Galíndez

Alexander Domínguez ha jugado en cuatro de los cinco partidos amistosos de la Tri previo al Mundial, mientras que Galíndez lo hizo en uno. El argentino ecuatoriano tuvo su oportunidad ante Japón, en el cotejo de hoy, 27 de septiembre del 2022.

En estos encuentros, los goleros sacaron su arco invicto. Fueron exigidos con remates en promedio, unas tres veces, por partido. En esas acciones, mostraron su valía al despejar los disparos. Ambos arqueros han mostrado garantía para que el arco ecuatoriano lleve ya 516 minutos sin encajar anotaciones.

La presión en campo rival

Ecuador tiene un despliegue físico y una recuperación promedio del balón de hasta el 75 por ciento en campo rival. Esto impide que los adversarios lleguen varias ocasiones hasta el área de los arqueros.

Así, la defensa tiene pocos contratiempos y los goleros pasan menos apuros en despejar remates. En el encuentro de hoy ante Japón, Hernán Galíndez –el arquero titular- despejó solo tres remates directos de los nipones durante los noventa minutos.

El principal protagonista de esta presión es Moisés Caicedo, el mediocampista del Brighton de la Premier League, que incluso fue pretendido por el Manchester United.

En el juego ante Japón, 'Niño Moi' hizo tres quites fundamentales de la pelota y luego hizo pases rápidos para los ofensivos ecuatorianos, que generaron jugadas de ataque.

Hincapié, inamovible

El defensa Piero Hincapié es fundamental para el entrenador Gustavo Alfaro. Es uno de los tres jugadores (junto a Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo) que han disputado los cinco cotejos amistosos de preparación al Mundial.

Aunque en el Bayer Leverkusen, Hincapié se desempeña como lateral, en la Tri juega de central. Ahí, es fundamental con sus anticipos y sus avances con el balón dominado para realizar pases a los delanteros hasta el área rival. En el compromiso ante Japón, hizo uno de sus habituales avances desde el área hasta el medio y realizó un pase largo, que dejó a Michael Estrada cerca de la posición de anotar.

Así, el zaguero es inamovible y rendidor en el esquema de Alfaro. Sabe acoplarse además a los compañeros que le toque: Félix Torres, Jackson Porozo, Robert Arboleda o Xavier Arreaga.

