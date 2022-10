La FEF confirmó el partido entre Ecuador e Iraq antes del Mundial Qatar 2022

Jugadores de la Selección de Ecuador, clasificada al Mundial Qatar 2022. Foto: archivo / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

La selección de Ecuador sí jugará un nuevo partido amistoso ante Iraq, como parte de la preparación antes del Mundial Qatar 2022. Así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El viernes 7 de octubre de 2022, la asociación de fútbol de ese país anunció un cotejo ante el combinado tricolor. Pese a ello no había existido un pronunciamiento oficial desde el elenco de la mitad del mundo.



Durante el mismo día que se emitió el comunicado del plantel de Medio Oriente, Francisco Egas -presidente de la FEF- señaló que aún no estaba asentado aquel evento. Si bien existía la propuesta, esta debía ser aceptada por el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro en función de la fecha y la conveniencia del rival como preparación para el Mundial Qatar 2022.



Después de que se firmaron los acuerdos, el vicepresidente Carlos Manzur confirmó en la radio CRE Satelital que se llevaría a cabo el cotejo. El directivo especificó que, por política de la Federación, no se anuncian estos espectáculos hasta que estén ratificados en el papel, pues los matices pueden ser cambiantes.



"Francisco me confirmó que el partido se juega el 12 de noviembre (de 2022) ante Iraq", señaló el dirigente. A su vez, dijo que ambas entidades fijaron las condiciones y, en el caso de Iraq, hubo un comunicado prematuro puesto a que sus lineamientos son decirlo cuando exista, por lo menos, un trato de palabra.



El choque se celebrará en la Madrid, España. Aquello será antes de que se produzca el viaje a Doha de la Selección del Ecuador para disputar la cita mundialista.



El debut de la Tri se celebrará en la inauguración del Mundial Qatar 2022. El 20 de noviembre a las 11:00 se medirá ante los anfitriones.

Última prueba antes del Mundial Qatar 2022

El duelo frente a Iraq constará como el sexto que enfrente el conjunto de Alfaro luego de las eliminatorias sudamericanas y antes del Mundial. Asimismo, este será el tercer rival asiático y de la misma confederación que Qatar.



En los amistosos previos, la Tri tuvo una gira en Estados Unidos y otra en Europa para medir su nivel. Durante ambas no conoció la derrota, mas sí tuvo un excedente de empates.



En la primera venció a Nigeria y Cabo Verde y empató con México. En la segunda igualó sin goles ante Arabia Saudita y Japón.