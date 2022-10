¿El golazo de Leonardo Campana lo tiene cerca del Mundial Qatar 2022?

Gustavo Alfaro y el futbolista ecuatoriano Leonardo Campana. Foto: Twitter @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (I)

El golazo del ecuatoriano Leonardo Campana ante el Orlando City, por la fecha 33 de la MLS, lo vuelve a posicionar como uno de los referentes de Ecuador en ataque y candidato para llegar al Mundial Qatar 2022. ¿Será uno de los convocados por Gustavo Alfaro?

El gol convertido la noche del 5 de octubre de 2022 vino con récord incluido: fue antes del primer minuto de juego, un hecho nunca antes registrado en la historia de este cuadro que compite en la Conferencia Este.



Este es el tanto 11 de Leonado Campana en la actual temporada de la MLS que se viene convirtiendo en la mejor producción goleadora en su carrera que inició en Barcelona de Guayaquil y luego se extendió por el Wolverhampton Wanderers (Inglaterra), FC Famalicão (Portugal) y Grasshopper Club Zürich (Suiza).



Sus actuaciones lo postulan como candidato a ser llamado por Gustavo Alfaro para el Mundial Qatar 2022. Su presencia parece inminente ante la carencia de gol de Énner Valencia, Michael Estrada y Djorkaeff Reasco, los llamados por el argentino para la gira de la Tri de septiembre por Europa.

Leonardo Campana y el camino al Mundial Qatar 2022

El andar de Leonardo Campana con la selección no ha sido fructífera en cuanto a goles y así lo demuestran los fríos e inapelables números. En 12 presentaciones con la selección absoluta de Ecuador no logra aún marcar su primer gol.



Según Transfermarkt, entre partidos amistosos, la Copa América Brasil 2021 y eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, acumuló 393 minutos en los que el arco contrario permaneció cerrado.



Datos que contrastan con su poder goleador con la selección sub 20 que en 2019 se proclamó campeona del Campeonato Sudamericano de Chile.



Ahí los seis goles de Leonardo Campana condujeron a la joven selección a lograr un inédito título que sentó las bases para que Ecuador sueñe con un brillante futuro en los siguientes años.



El nombre de Leonardo Campana sigue rondando las oficinas de la Tri a 45 días de inaugurar la Copa del Mundo. Gustavo Alfaro tiene la última palabra a la hora de definir si el guayaquileño estará entre los 26 llamados que representarán al país en su cuarto mundial.

¡CAMPANAZO! El 🇪🇨 @LeoCampana9 se luce con gran jugada y sombrerito para el 1-0 del @InterMiamiCF en apenas el primer minuto de acción #LaFamiliaIMCF pic.twitter.com/19F8pI0YyI — MLS Español (@MLSes) October 6, 2022