Gustavo Alfaro explicó la ausencia de Byron Castillo en el Mundial Qatar 2022

Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador. Foto: Archivo / EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Ecuador, se refirió al tema de Byron Castillo en su primera rueda de prensa en Qatar, a solo cuatro días del debut de la Tri en el Mundial Qatar 2022.

Ecuador tendrá su primer entrenamiento en suelo catarí este miércoles 16 de noviembre del 2022. Antes de que inicie la sesión, el DT de la Tri atendió a los medios presentes y el tema principal fue la no inclusión de Byron Castillo a la lista final de convocados.

“Estamos dolidos porque obviamente todos somos Byron Castillo. Yo soy muy respetuoso a las decisiones que se tomaron”, explicó el argentino.

Sobre Byron Castillo

El lateral del Club León, Byron Castillo, no formó parte de los 26 convocados para el Mundial de Qatar 2022. Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), esta decisión se tomó para no sufrir nuevamente alguna sanción, por lo que se vieron en la “obligación de no incluir” al jugador en la lista final.

Gustavo Alfaro trabajó e investigó para que el futbolista esté en la Copa del Mundo, sin embargo, eso no pudo ser y finalmente otro jugador tomó su lugar.

“Mi intención era que Byron esté con nosotros, él tenía que haber estado, yo quería que este y el plantel lo quería, pero son decisiones que uno las respeta”, argumentó el DT.

Así mismo, el estratega de la Tri recalcó que la no inclusión de Castillo aunque duela es una motivación para los 26 jugadores, ya que darán todo en el Mundial.

“A nosotros el dolor que nos genera no tenerlo también nos impulsa para saber de qué esa camiseta “6” que quería usar Byron, nosotros la vamos a defender y todo lo que hagamos más allá de dedicárselo al pueblo, el ecuatoriano se lo vamos a dedicar a Byron en particular” atizó.

¿Qué jugador ocupó el puesto de Byron Castillo?

Gustavo Alfaro finalmente no decidió convocar otro lateral derecho, ya que dos defensores centrales que fueron parte del proceso y que estuvieron incluidos en la lista final, han fungido en esa posición. Ellos son Robert Arboleda y Xavier Arreaga.

William Pacho, exjugador de Independiente del Valle y actualmente en el Royal Antwerp de Bélgica, fue llamado por Gustavo Alfaro para que ocupe el lugar dejado por Byron Castillo. El futbolista de 21 años funge con defensor central.

Visita nuestros portales: