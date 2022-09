Carlos Tenorio defendió a Énner Valencia

Énner Valencia, goleador histórico de Ecuador. Foto: Archivo

Redacción Bendito Fútbol

Carlos Tenorio, histórico exfutbolista de la Tri, salió en defensa de Énner Valencia, después de su infectiva presentación en el amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita.

En el último partido del equipo nacional, el delantero del Fenerbahce volvió a ser titular y estuvo presente durante los 90 minutos como capitán. En más de una ocasión desperdició la chance que se le brindo.



El ariete tuvo jugadas potenciales de gol y duelos individuales con el arquero, sin embargo, en ninguno fue vencedor. Su acción más destacada fue un remate desde fuera del área que atajó el arquero rival.



Tras la floja actuación ante los 'Halcones Verdes' las opiniones y preocupación del público no se hicieron esperar. Pese a que el DT Gustavo Alfaro lo ha destacado y le brinda su respaldo, este también sostuvo estar intrigado debido a la falta de contundencia en el ataque.



Cuando hablamos tanto de un juego limpio para que mejoremos nuestra cultura como País, esto también es empezar a jugar limpio, no nos olvidemos de que detrás de cada jugador, hay un ser humano… que tiene una familia en general y que sufren también- — Carlos Tenorio (@ElDemoledor_21) September 24, 2022

Frente a los severos dichos del público, Tenorio se manifestó por medio de sus redes sociales y solicitó que se respete al futbolista. De igual manera, puntualizó que a mayor cantidad de críticas, mayor perjuicio para los deportistas y lo que representan.



'El Demoledor', a su vez, le restó responsabilidad a Valencia y señaló que todo lo que ocurre en la Tri no es su culpa. De igual forma, dejó un mensaje de agradecimiento para este y quienes lo acompañan en la escuadra de la mitad del mundo.



"Veo un sinnúmero de mensajes en redes sociales que culpan a Énner Valencia de todo lo que sucede en la selección, algo que no es así... ¡La culpa es de todos los ecuatorianos, nos guste o no! ¿Saben por qué? Porque gracias a él y todos los que estuvieron en el proceso clasificatorio al Mundial, el país fue feliz", escribió el histórico en un fragmento de su pronunciamiento.

Otra oportunidad

La chance de reivindicación de Énner Valencia le puede llegar en el siguiente amistoso de la Tri frente a Japón. Con aquel partido, Ecuador cerrará su ciclo de preparación previa al Mundial de Catar 2022.



El duelo ante los nipones se llevará a cabo el martes 27 de septiembre a las 06:55 en Dusseldorf. En aquel cotejo, Alfaro podrá probar otras opciones en ataque como Michael Estrada, quien entró al cambio ante Arabia, y Djorkaeff Reasco, que aún no ha jugado.



Después de los duelos, el estratega espera sacar conclusiones y tener más certezas sobre su equipo. En defensa y en el mediocampo, el rendimiento de la plantilla ha estado a la altura de las expectativas.