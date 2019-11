Doblete mundial de los hermanos españoles Márquez en motociclismo

LEA TAMBIÉN

Los Márquez, Marc y Alex, han vuelto a hacer historia, la comenzaron en 2014 cuando se convirtieron en los primeros hermanos que lograban proclamarse campeones del mundo de motociclismo en el mismo año y ahora, en 2019, lo han vuelto a hacer.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió adjudicarse el título de manera matemática en la carrera de Tailandia que se disputó en Buriram, mientras que su hermano Alex (Estrella Galicia 00 Kalex), lo ha hecho en el Gran Premio de Malasia que este fin de semana se ha disputado en el circuito de Sepang.



Alex Márquez no cometió los fallos por presión o nervios de Australia hace una semana y aunque no pudo con el surafricano Brad Binder (KTM), tampoco importaba demasiado pues le bastaba con acabar tras él para proclamarse campeón del mundo, aunque lo que sí era necesario era que el helvético Thomas Luthi (Kalex) finalizase tras él.



Y era importante porque en el caso de hacerlo por detrás de Luthi se habría quedado con 24 puntos de ventaja respecto a ambos, tanto con Binder como con el suizo, lo que habría postergado la consecución del título hasta la última carrera de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana del próximo 17 de noviembre.



Pero Márquez no falló. Con aplomo y sin cometer errores, pronto se dio cuenta de que no podría alcanzar a Brad Binder, y sólo lo intentó en las vueltas iniciales, después se dedicó a controlar a Thomas Luthi, quien se acercó y alejó paulatinamente durante toda la carrera, pero en realidad nunca estuvo por debajo del medio segundo de distancia, agónico pero válido para cumplir con sus objetivos.

Esta vez no le hizo falta a Alex Márquez llegar hasta la última carrera de la temporada pero en cualquier caso se lo tuvo que "currar" con aplomo y mucha presión extra para lograr el objetivo y el agotamiento mostrado cuando se paró a celebrarlo junto a su hermano, sus tíos y sus amigos José y Rubén, eran la clara muestra de que el de Cervera (Lérida) lo había dado todo en la pista.



También lo dio todo, poco después, su hermano Marc en la carrera de MotoGP, una prueba que ganó de manera impecable otro español, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que lo hizo de la manera que más le gusta, marcando el ritmo y dominando desde la primera a la última vuelta, mientras que como a su hermano Alex en Moto2, a Marc le tocó "currar" a destajo, sobre todo en la primera vuelta.



Márquez salía desde la undécimo posición y como luego reconoció en la conferencia de prensa, se vio todas las salidas de grandes premios desde 2011 y todas las de Malasia, para comprender y/o valorar el mejor lado para intentar la "machada" tras apagarse el semáforo. Tiró por ahí y acertó.



Antes de concluir el primer giro, el piloto de Repsol Honda ya era segundo, después de una vertiginosa apurada de frenada en la primera curva en la que doblegó a muchos rivales y, por el interior, se puso sexto antes de llegar a la segunda, en la que ya era quinto y, de ahí al primer paso por línea de meta, segundo.

En realidad su apuesta había sido válida, aunque eso fue todo pues Maverick Viñales marcó un ritmo inalcanzable para Márquez, que además se "lió" un poco más de lo previsto con el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) y la segunda posición fue lo mejor que pudo "rascar" en Malasia, lo que en cualquier caso le valió para lograr el récord de máxima puntuación en una temporada de 18 carreras y desee que existe la actual puntuación.



Estableció en 395 puntos un nuevo récord que hasta ahora tenía desde 2010 Jorge Lorenzo, cuando era piloto de Yamaha y consiguió su primer título mundial con 383 puntos.