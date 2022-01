Sudafricano Henk Lategan gana en la quinta etapa del Dakar

Agencia EFE

El sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo) “aún” no se cree su victoria en la quinta etapa del Dakar, con salida y llegada en Riad (Arabia Saudí), al dominar el tramo cronometrado (especial) y aventajar al francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme) en un minuto y 58 segundos a pesar de que se le rompió una puerta al comenzar y pinchó más tarde.

“Aún no me lo creo, ni sé muy bien qué ha pasado. Ha sido una jornada genuinamente dakariana… A 10 km de la salida, se me ha roto la puerta y se abría mientras conducía. Después, hemos pinchado… ¡Ha sido un día de locos!”, comentó a su llegada al campamento.

“Nos quedamos fuera de las opciones al título porque nos faltó suerte al inicio del rally, pero tenemos que seguir aprendiendo como lo estamos haciendo ahora. Lo primero es seguir en el rally y lo siguiente, progresar en nuestra forma de leer el terreno. Vamos a seguir atacando”, analizó.

El sudafricano Henk Lategan se impuso en la quinta etapa del Dakar, con salida y llegada en Riad (Arabia Saudí), al dominar el tramo cronometrado (especial) y aventajar al francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme) en un minuto y 58 segundos; resultado que le sirvió para arañarle 2’55” al líder de la general, el catarí Nasser Al-Attiyah.

El español Carlos Sainz (Audi) perdió una hora al quedarse parado antes del kilómetro 199 debido a problemas en uno de sus amortiguadores. Es el mismo contratiempo que tuvo su compañero de equipo, el francés Stéphane Peterhansel, y que al verle y estar ya fuera de toda lucha en la general se paró a ayudarle.

Sainz, que ya acumulaba 2h20’13” de desventaja respecto a Al-Attiyah en la general tras el fatídico penúltimo punto de control de la etapa 1B, se dejó una hora al reparar su coche.

Una quinta etapa que sirvió para confirmar el buen estado de forma del argentino Lucio Álvarez y su copiloto, el español Armand Monleon. A los mandos de su Overdrive Toyota finalizaron terceros a 2’10” de Lategan y suben hasta la misma posición en la general, superando al saudí, y compañero de equipo, Yazeed Al Rajhi.

Por su parte, el español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), quien dijo adiós ayer miércoles a todas sus opciones en la general tras volcar, volvió a coger confianza con el coche y acabó la etapa a nueve minutos y 44 segundos del vencedor.

Al-Attiyah, que tiene de cara hacerse con su cuarto Dakar (tras los ganados en 2011, 2015, 2019), desde el segundo día, volvió a sacar la calculadora y seguir de cerca a su perseguidor en la general, Loeb. Este le recortó 2’55”, por lo que el catarí aún tiene una ventaja de 35 minutos y 10 segundos.