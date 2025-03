A partir de 2026, Cadillac se unirá a la parrilla de la Fórmula 1, según lo anunciaron este viernes 7 de marzo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los organizadores del campeonato en un comunicado oficial.

“La FIA y la Fórmula Uno pueden confirmar que, después de haber completado sus respectivos asesoramientos deportivos, técnicos y comerciales, se ha aprobado la petición de General Motors y de TWG Motorsports de ingresar un equipo Cadillac en el Mundial de Fórmula Uno”, reza el escueto comunicado.

De tal manera, salvo que se aceptasen más equipos, el Mundial de 2026 contará con 22 pilotos de once escuderías.

En el de 2025, en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) defiende corona y buscará su quinto título seguido, competirán veinte pilotos -entre ellos el español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo- de diez escuderías; incluida McLaren, última ganadora del Mundial de constructores: un campeonato que no conquistaba desde 1998.

Este Mundial, que integra 24 carreras -entre ellas el Gran Premio de España, el 1 de junio; y el de México, el 26 de octubre-, arrancará el 16 de marzo en el circuito de Albert Park de Melbourne, sede del Gran Premio de Australia; y se cerrará con el de Abu Dabi, el 7 de diciembre, en Yas Marina.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, calificó la entrada de Cadillac a la Fórmula 1 como un momento transformador para el deporte.

Destacó que la llegada del equipo número 11 en 2026, alineado con las nuevas regulaciones, marcará una era emocionante y servirá de inspiración para futuros competidores y aficionados.

