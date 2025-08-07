La Federación Uruguaya de Karting (FUK) confirmó este jueves 7 de agosto el fallecimiento de la joven piloto uruguaya Matilde Itzcovich, a sus 16 años.

Pese a su corta edad, Itzcovich se había posicionado como una figura notable del karting a nivel internacional. Representó a Uruguay y a sus equipos en múltiples competencias alrededor del mundo.

“La FUK expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”, señaló la Federación charrúa en un comunicado.

En señal de respeto, también se decidió postergar la quinta jornada del Campeonato Nacional de Karting, prevista entre el 8 y el 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes.

“A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad”, añadió la FUK.

Peñarol, histórico club de Uruguay que también compite en disciplinas como el karting, se sumó a las condolencias, ya que Matilde compitió para ellos.

“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo. A sus familiares y amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento”, expresó la entidad aurinegra.

Matilde Itzcovich en una competencia de Karting.

Una promesa del karting uruguayo

En 2024, Itzcovich hizo historia al convertirse en la primera piloto uruguaya en participar en el Mundial de Karting CIK-FIA, disputado en Inglaterra.

Este logro fue reconocido por la Secretaría Nacional del Deporte, que le entregó el pabellón nacional y destacó que Matilde volvió a poner el karting uruguayo en el mapa internacional, al nivel de referentes como Gonzalo Rodríguez y Santiago Urrutia.

Además, formó parte de la Academia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), lo que fortaleció aún más su proyección en el automovilismo mundial.

En octubre de 2024, Itzcovich también se convirtió en la primera uruguaya en disputar la gran final de la Copa ROK en Italia, una competencia que reúne a más de 400 pilotos de más de 35 países y que se desarrolla en el South Garda Karting de Lonato.