Ott Tänak destrona a Ogier y es el nuevo campeón del mundo de rallies

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No es francés ni se llama Sébastien, pero el estonio Ott Tänak (Toyota) conquistó este domingo 27 de octubre del 2019, al término del Rally de Cataluña, su primer título de campeón del mundo de rallies (WRC), sucediendo a Sébastien Ogier (2013-2018) y a Sébastien Loeb (2004-2012).

“Es un momento muy especial luego de 16 años de dominación francesa”, resumió su compañero de equipo finlandés Jari-Matti Latvala. “Una era llega a su fin”.



Con 36 puntos de ventaja sobre el belga Thierry Neuville (Hyundai), ganador en Cataluña, y 46 sobre Sébastien Ogier (Citroën), Tänak ya no puede ser alcanzado en la clasificación de pilotos.



En el último rally de la temporada, que se celebrará en Australia (14-17 noviembre), sus rivales solo podrían lograr 30 puntos como máximo.



Si Ogier (octavo en el Rally de Cataluña) quedó fuera de juego el viernes por la mañana porque un problema hidráulico le dejó sin dirección asistida, el suspense entre Tänak (2º) y Neuville (ganador) se mantuvo hasta el final en España.



Decidido a pelear lo máximo posible, el belga, que debía recuperar más de once puntos al estonio para seguir con opciones de aspirar al título en la última carrera, tomó la delantera del rally el sábado por la mañana para ya no abandonarla.

“El objetivo de mi vida”



Tänak habría podido contemporizar y terminar a una distancia calculada de su rival en la clasificación del rally y en la de la Power Stage, que ofrece puntos extra en el campeonato.



Pero esa no es su forma de competir y el estonio remontó desde la 5ª posición que firmó el viernes por la noche hasta la 2ª final, y empujó para conseguir los cinco puntos que se entregan al vencedor de la Power Stage.



“¡Es una gran sensación! Es difícil decir exactamente lo que siento. La presión que tenía era inimaginable. Era el objetivo de mi vida”, celebró el báltico.



“Nunca quise tomar riesgos pero quería (el título)”, explicó. “Mi madre me dijo ayer (sábado) por la noche: ‘si Ott quiere algo, hace que ocurra’. Así que había que hacer que ocurriera”.



“Hicimos todo lo que pudimos pero no fue suficiente”, dijo de su lado Neuville, que al igual que Ogier y Latvala reconoció que Tänak “merece” este título.



El jefe de Toyota, Tommi Mäkinen, cuatro veces campeón del mundo entre 1996 y 1999, declaró que su piloto estuvo “absolutamente increíble, nadie pudo hacer nada contra él”.

El piloto estonio Ott Tänak conduce su Toyota Yaris WRC durante el Rally España 2019, Salou, España, el domingo 24 de octubre del 2019. EFE