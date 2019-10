Marc Márquez ve a Quartararo y Viñales como los rivales que ‘irán rápido’

LEA TAMBIÉN

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), llega al Gran Premio de Malasia con las mismas ganas que en anteriores citas del campeonato del mundo de motociclismo pero afirma que “quedan dos carreras para disfrutar y en la tercera, que será Catar 2020”, todos empiezan

de cero.

“Veremos dónde estamos este fin de semana, pero la mentalidad es intentar ganar. La respuesta nos la darán los rivales, soy consciente de que sobre todo Quartararo y Viñales irán rápido”, aseguró el campeón del mundo de MotoGP 2019.



El piloto de Repsol Honda reconoció que quiere “ganar estas dos carreras que quedan, pues hay un título de equipos que está en juego” y, por eso, intentará dar “el ciento por ciento”. “Luego intentaré hacer una buena pretemporada con la moto nueva”, indicó.



Márquez comentó que para él y para Honda es más importante la Triple Corona (títulos mundiales de pilotos, fábricas y equipos) que el récord de puntos. “El récord de puntos lo cuentan a 18 carreras ahora, pero no sabía ni quién lo tenía. Es decir, se habla del récord de puntos cuando alguien te lo va a quitar”.



“La Triple Corona para Honda y para nosotros es más importante y una de las cosas que mejor he hecho este año es que después de ganar el título he seguido con la misma ambición y mentalidad”, asegura Marc Márquez.



“Está claro que es difícil, porque aquí las Ducati van bien y es probable que entre las dos sumen más puntos, pero es una forma de hacerle ver a mis jefes y a mí que yo sigo dando el ciento por ciento, incluso habiendo conseguido lo que realmente a mí me importaba, que era el título de pilotos, pero sabiendo que para ellos es importante el de Marcas y Equipos”, afirmó el campeón del

mundo de MotoGP.



Y, como no podía ser de otra manera, volvió a surgir la posibilidad de que su hermano se proclame campeón del mundo de Moto2, por lo que recordó: “Lo importante es celebrarlo, da igual cuándo, cómo y dónde sea”.



“Está trabajando para eso. En Australia supo sufrir y lo cierto es que le he dado pocos consejos, le he dicho que siga su instinto, que trabaje con su equipo y, si necesita algo, ya sabe dónde está mi oficina”, señaló Márquez.



“Cuando llevas años sin luchar por un campeonato, no es lo mismo pilotar sin presión y sin nada que perder, que pilotar arriesgando, es lo que tienen sus rivales, que no tienen qué perder y pueden arriesgar”, reconoció el piloto de

Repsol.

“Cuando tú tienes que administrar una ventaja, es cuando entran las dudas, la inseguridad, y en Moto2 a la que te despistas una décima, te pasan diez y es ahí donde tiene que recuperar la confianza con la que ha pilotado todo el año”, explicó.



Y, al hablar de rivales, Marc Márquez citó a “Luthi y Binder, que son los que están más cerca. Navarro ya está lejos”.



“Los dos han ido bien, aunque tampoco es que hayan hecho nada especial, pero para luchar por un campeonato tienen que estar regularmente en el podio y lo importante es que mi hermano depende de él, no depende del resultado de otro”, manifestó Márquez.



“Tiene la misma mentalidad que el Álex que ganó cuatro carreras seguidas y sólo tiene que seguir su instinto y que fluya todo”, insistió el piloto de Repsol

Honda.