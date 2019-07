Morejón y Angulo vuelven con títulos

LEA TAMBIÉN

Glenda Morejón dejó atrás una infección estomacal, se repuso en la víspera de la competencia de los 10 000 metros marcha y alcanzó la presea de oro en el Panamericano Sub 20 de Atletismo. El campeonato finalizó ayer, 21 de julio del 2019, en el estadio San José, en Costa Rica.

Durante ocho días, según contó la andarina ecuatoriana, tuvo problemas para entrenarse debido a la infección. Sin embargo, “eso no me impidió que lograra la medalla dorada, aunque no puse el mejor tiempo”. Su principal objetivo era despedirse de la categoría juvenil con el título panamericano Sub 20 y lo consiguió.



Desde San José, capital de Costa Rica, la líder del escalafón mundial Sub 20 ofreció su triunfo a Dios, a sus padres, al técnico Giovan Delgado, a la empresa privada y a todas las entidades deportivas que la apoyan para su preparación. Ahora su próximo reto es el Mundial Absoluto de Atletismo que se realizará desde el 28 de septiembre en Doha, Catar.



Morejón lideró la prueba de 10 000 m con un tiempo de 44 minutos, 46 segundos y 2 centésimas (44:46.02). Las medallistas de plata y bronce: la peruana Mary Andia y la costarricense Noelia Vargas, cronometraron 45:22.94 y 46:32.92.



La andarina imbabureña explicó que durante la competencia se registró una temperatura de 30 grados centígrados y hubo bastante humedad, lo que también afectó para cronometrar un mejor tiempo. Este miércoles 24 de julio llegará a Imbabura y se hará los chequeos médicos con miras al Mundial.



Según Delgado, su entrenador, Glenda viajó a Costa Rica con un solo propósito: ganar la medalla de oro. “Estaba deshidratada por la diarrea, pero se logró controlar para la competencia”. También contó que, desde la segunda vuelta de la prueba, tomó la punta y no la aflojó hasta el final. Tuvo una sola amonestación.

Yuleisy Angulo ganó la prueba de lanzamiento de la jabalina e impuso un récord sudamericano Sub 20. Foto: COE

La segunda medalla de oro para Ecuador la consiguió ayer Yuleisy Angulo, en la prueba de lanzamiento de la jabalina (600 gramos). Ella llegó a San José con la mejor marca de entre las 10 participantes, que era de 57 metros y 93 centímetros. Detrás se encontraban la brasileña Deisiane Texeira y la colombiana Yiset Jiménez, con 52.56 y 49.48, en ese orden.



Sin embargo, en el estadio costarricense, la ecuatoriana registró 58 metros y 96 centímetros (58.96). Superó con cierta facilidad a las estadounidenses Skylar Ciccolini y Ava Curry, quienes lanzaron distancias de 53.58 y 47.67.



La orense de 19 años, al igual que sus adversarias, lanzó la jabalina en seis oportunidades. En los intentos 1, 2 y 6, registró marcas de 50.73, 57.98 y 55.54; pero su mejor registro lo hizo en el cuarto intento, cuando lanzó 58.96. El tercer y quinto lanzamientos fueron fallidos.



Con las preseas doradas de Morejón y Angulo, Ecuador terminó séptimo en la clasificación general. Son las únicas medallas de la delegación nacional que viajó con 13 atletas. Estados Unidos terminó como campeón del Panamericano Sub 20 con 21 medallas de oro, 19 de plata y 10 de bronce.



Óscar Patín, campeón olímpico juvenil, terminó quinto en 10 000 metros marcha por el uso del pit-lane. Estuvo un minuto fuera de pista por tres faltas y eso le afectó. Gabriela Suárez fue quinta en 200 m y séptima en 100 m. Dyander Pacho se ubicó cuarto en salto con garrocha.