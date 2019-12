Monterrey elimina a Al-Sadd y se cita con Liverpool en Mundial de Clubes

LEA TAMBIÉN

El Monterrey mexicano se clasificó este sábado 14 de diciembre de 2019 a semifinales del Mundial de Clubes de Catar al derrotar 3-2 al anfitrión Al-Sadd en Doha y se jugará un puesto en la final el miércoles ante el Liverpool inglés.

Los 'Rayados' se mostraron superiores al campeón de Catar, que dirige Xavi Hernández, y plasmaron su mayor pegada con un golazo del argentino Leonel Vangioni (23), otro gol de su compatriota Rogelio Funes Mori (45+1), y un tercero de Carlos Rodríguez (77), mientras que el delantero argelino Baghdad Bounedjah, de cabeza (66), y Abdelkarim Hassan (89) recortaron diferencias para los locales.



El cuadro dirigido por el técnico argentino Antonio Mohamed se verá las caras el próximo miércoles ante los 'Reds' de Jurgen Klopp en busca de un triunfo que les permitiría erigirse en el primer equipo azteca en disputar una final del Mundial de Clubes, y también el primer representante de la CONCACAF en lograrlo.



Obra de arte de Vangioni



Pero ante el ganador de la última Liga de Campeones europea y sus delanteros Sadio Mané y Mohamed Salah, el Monterrey deberá mostrar una mayor solidez defensiva que la presentada ante un Al-Sadd que perdonó varias ocasiones.



Algo que también hizo, aunque en menor medida, el campeón de la CONCACAF, que abrió el marcador con un zurdazo de Vangioni teledirigido a la escuadra que pegó en el palo antes de alojarse en las redes. Un regalo para la vista que, con cuatro partidos por delante, es firme candidato a ser el gol más espectacular del torneo.



Antes, cuando apenas había pasado un minuto de partido, Jesús Gallardo había puesto a prueba la solidez del balón con un zapatazo que repelió el larguero.



Poco después, el surcoreano Nam Tae-hee sacó un centro de falta lateral que se fue envenenando hasta perderse por poco fuera del arco.



Akram Afif fue el siguiente en intentarlo para los cataríes pero su disparo fue atajado en dos tiempos por el arquero argentino Marcelo Barovero (28).



Pero Funes Mori aprovechó al filo del descanso un error en un pase atrás del español Gabi, ex del Atlético de Madrid, superando por bajo al arquero local para poner en franca ventaja a su equipo antes de tomar el camino a los vestuarios.



Y eso que los locales, de nuevo por medio de Afif pudieron anotar en los estertores del primer acto, con un remate desviado a córner, y con un saque de esquina cerrado que Barovero sacó sobre la línea de gol.



Emoción hasta el final



Monterrey creaba contras peligrosas y en una de ellas, ya en el segundo acto, el capitán, el colombiano Dorlan Pabón, cruzó en demasía su derechazo, y minutos después su volea fue a córner tras rozar en un defensor.



El Al-Sadd no se rindió y su delantero estrella, el campeón de África con los 'Zorros del Desierto' argelinos Baghdad Bounedjah demostró sus galones con un excelso remate picado de cabeza.



Con tiempo por delante para la igualada, Monterrey no se replegó atrás y tras gran jugada de Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez fusiló desde dentro del área para establecer el 3-1.



El Al-Sadd quiso darle emoción al partido hasta el final y Hassan se inspiró en el gol de Vangioni para anotar el 3-2 con otro latigazo parecido, aunque desde unos metros más cerca y con el esférico siguiendo una trayectoria más baja.



En los últimos minutos los 'Rayados' perdonaron varias contras para sentenciar, una de ellas un buen disparo de Gallardo desbaratado con mérito por el arquero suplente del Al-Sadd, que había ingresado minutos antes por lesión del titular Abdulla Al-Sheeb.



Pero al cuadro 'azteca' no se le escapó un triunfo que le pone en el camino de hacer historia.