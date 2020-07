Ocho momentos claves de la etapa de Luis Antonio Valencia en Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El sorpresivo finiquito del contrato entre Luis Antonio Valencia y Liga de Quito, por mutuo acuerdo, aún no deja de causar revuelo en la afición alba, que hace pocos días nada más recordaba con alegría el primer año del ‘Toño’ en la ‘U’.

El mismo futbolista amazónico compartió en redes sociales un mensaje como recordatorio de las experiencias, tanto buenas como malas, que vivió en el conjunto de Ponceano, donde conquistó la primera edición de la Copa Ecuador (2019), y de la Supercopa (2020). Además, fue subcampeón de la LigaPro.

​

'Toño' llegó el 28 de junio del 2019 proveniente del Manchester United. Con la ‘U’ jugó en 32 partidos; 20 por Serie A, seis por Copa Libertadores, cinco por Copa Ecuador y registra un juego en la SuperCopa.



Ganó 14 encuentros, empató nueve y perdió en ocho ocasiones. Marcó un gol y dio tres asistencias. Próximo a cumplir 35 años, y a la espera de que se defina su futuro, recordamos los momentos más emblemáticos en los 371 días del ‘Toño’ en la ‘U’:

El retorno – 28 de junio 2019

“He decidido volver a mi país”. Con esas palabras Luis Antonio Valencia marcó su regreso triunfal al fútbol ecuatoriano luego de 14 años, y una década exitosa en el balompié inglés. Fue presentado con bombos y platillos como el principal refuerzo de los albos para la triple competencia. Firmó un contrato por dos años, y se puso la camiseta con el número 25.

El primer entrenamiento al que asistió Antonio Valencia en Pomasqui. Archivo/EL COMERCIO

Horas bajas – 8 de septiembre 2019

En Inglaterra, Valencia estuvo más de seis meses sin poder jugar, lo que repercutió en su rendimiento con Liga en sus primeras apariciones. El 8 de septiembre en un duelo frente a Aucas por los cuartos de final de la Copa Ecuador, en el estadio de Chillogallo, fue expulsado por doble amarilla.



Era su segunda expulsión en menos de un mes. Salió de la cancha enojado y, antes de entrar al camerino, intercambio palabras con el DT Pablo Repetto. El ‘Toño’ no la pasaba bien.

Antonio Valencia expulsado en el partido ante Aucas, por la Copa Ecuador en el estadio Gonzalo Pozo. Archivo/EL COMERCIO



Final de ida Copa Ecuador – 10 de noviembre 2019

Valencia iba de menos a más en Liga. En la final de ida de la Copa Ecuador ante Delfín fue determinante en el resultado. Primero, un centro suyo impactó en la mano de Geovanny Nazareno, por lo que el juez central dictaminó penal. Rodrigo Aguirre efectuó el cobro y puso la primera.



En otra jugada, trabó con fuerza un balón dividido, levantó la mirada y le cedió el balón a Luis Chicaiza para que este marcara el segundo tanto del compromiso. Su juego cada vez era más influyente.

Gracias mi Dios solo tú sabes cuanto he luchado. Solo por ser Ecuatoriano he recibido tanto insulto. pic.twitter.com/qqKXs2nr3G — Antonio Valencia (@anto_v25) November 17, 2019

Campeón Copa Ecuador – 16 de noviembre 2019

El ‘Toño’ festejó su primer título con los albos una vez finalizado el partido en el Estadio Jocay de Manta. Delfín ganó 3-1, pero por el formato del torneo, Liga se quedó con la copa gracias al gol visitante. Fue su undécimo título a nivel personal, y el segundo en el país, tras el obtenido con El Nacional en el 2005.



El ‘Tren Amázonico’ vs. La ‘Chatoleí’ – 23 de noviembre 2019

Si se tuviera que escoger un momento clave en donde el ‘Toño’ fue determinante, debe ser este. Liga de Quito recibía a la Universidad Católica en el inicio de los ‘playoffs’. Hasta el minuto 89, el ‘Trencito Azul’ tenía la llave a su favor con un contundente 0-3.



Pero Valencia nunca bajó los brazos. Con un remate raso al borde del área marcó el descuento y le daba vida a la ‘U’. La anotación fue determinante, pues el resto de compañeros se contagió de su entrega y encararon de otra manera los minutos finales del compromiso. El partido culminó 2-3



Liga terminaría por eliminar a la ‘Chatoleí’ (3-4 en el global) con una gran actuación de Valencia en ambos duelos. En semifinales ante Aucas volvió a destacar. En el último peldaño rumbo al título estaba el Delfín.



Subcampeón LigaPro – 15 de diciembre 2019

Tras 180 minutos con el marcador en igualdad, Liga y Delfín definieron al campeón del fútbol ecuatoriano en los penales. Valencia fue titular en ambos compromisos y tuvo una destacada participación.



Pero desde los 12 pasos no fue efectivo. Fue el segundo jugador de LDU designado para cobrar. Adrián Gabbarini había atajado el remate previo de Bruno Piñatares y tenía la posibilidad de adelantar a los albos.



Pero remató al centro. Pedro Ortíz desvió el esférico con los pies y sostuvo el empate parcial. LDU terminaría por errar tres tiros más y perdería el título. ‘Toño’ no pudo gritar campeón.

Campeón Supercopa – 2 de febrero 2020

Nuevamente ante Delfín. En los 90 minutos albos y cetáceos igualaron 1-1 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y el campeón se definió en los penales. Valencia abandonó su tradicional posición como lateral derecho y arrancó el año reconvertido a volante central.



En esta ocasión no estuvo dentro de los cinco lanzadores, pero influyó a lo largo del encuentro. Fue su segundo título con los albos, el tercero a nivel local, y el duodécimo de su carrera.



El adiós – 4 de julio 2020

La crisis económica originada por la pandemia del covid-19 repercutió en la continuidad de Luis Antonio Valencia en la 'U'. 'Toño' se despide de la institución capitalina tras 371 días, con dos títulos bajo el brazo, el cariño de los aficionados, y las dudas sobre su próximo destino.