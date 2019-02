Molano gana tercera etapa y Urán recupera liderato del Tour Colombia

LEA TAMBIÉN

El cafetero Rigoberto Urán recuperó este jueves el liderato de la prueba ciclista Tour Colombia 2.1 tras disputarse la tercera etapa, que ganó su compatriota Sebastián Molano en un cerrado embalaje.

Aunque el corredor del Team Emirates se llevó la victoria del día, Urán, del estadounidense Education First, se puso nuevamente la camiseta naranja que había portado tras la primera etapa de la carrera, cuando fue el más veloz de la contrarreloj por equipos de 14 kilómetros.



En la tercera jornada, Molano, de 24 años, llegó en primer lugar con un tiempo de 03h42:52, seguido del francés Julian Alaphilippe del equipo belga Quick Step y del colombiano Diego Ochoa del Team Manzana Postobón, que marcaron el mismo tiempo. El ecuatoriano Richard Carapaz, del Movistar Team, ingresó noveno.

“Sabía que Julián es uno de los más rápidos. También venía cuidando a Diego Ochoa que quedó tercero. Tenía algo de confianza porque sabía que si me dejaban llegar a los últimos 300 metros es difícil pasarme”, declaró el ganador de la etapa, que comienza su primera temporada en un equipo World Tour.



El velocista Fernando Gaviria era el líder del Team Emirates, pero el colombiano tuvo que retirarse de la carrera este jueves por problemas de salud.



“Sabemos que Fernando es el capo para el sprint en el equipo, pero las oportunidades hay que aprovecharlas y hoy fue una de ellas ” , agregó Molano.

​

Jorge Montenegro, de la Selección de Ecuador, adelante de un grupo de ciclistas en el Tour Colombia 2.1, el 14 de febrero del 2019. Foto: Joaquín Sarmiento / AFP

Rigo levanta cabeza

Subcampeón del Tour de Francia 2017 y del Giro de Italia 2013 y 2014, Urán había anunciado su baja de la lucha por el podio debido a una reciente lesión de tobillo.



“El ritmo aquí en Colombia es alto, la calidad de ciclismo que hay es mucho, pero cuando tú tienes seis equipos del World Tour, corredores que son capaces de estar a 60 kilómetros por hora por media hora, realmente esto hace que el ritmo sea más elevado”, dijo el carismático Urán.



La tercera etapa de 167,7 kilómetros se disputó en la región de Llanogrande (noroeste) y tuvo un ascenso de tercera categoría, hasta ahora el de mayor dificultad de la carrera.



El circuito del viernes se correrá en la ciudad de Medellín (Antioquia), con una longitud 144 kilómetros y un ascenso de cuarta categoría.



Llamada en 2018 Colombia Oro y Paz, el Tour Colombia 2.1 se definirá el próximo domingo con la escalada al Alto de las Palmas (1ra categoría) a las afueras de la capital antioqueña.



En la vuelta participan 168 ciclistas de 28 equipos, seis de ellos de categoría World Tour, siete Pro Continentales, doce continentales y tres seleccionados nacionales (Colombia, Ecuador e Italia) .



La competencia tiene el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Clasificación de tercera etapa:



1. Sebastián Molano, COL (Team Emirates, EAU) 3:42:52

2. Julian Alaphilippe, FRA (Deceuninck-Quick Step, BEL)

3. Diego Ochoa, COL (Team Manzana Postobón, COL)

4. Miguel Ángel López, COL (Astana Pro Team, KAZ)

5. Egan Bernal, COL (Team Sky, ING)

6. Edwin Ávila, COL (Israel Cycling Academy, ISR)

7. Miguel Flórez, COL (Androni Giocattoli - Sidermec, ITA)

8. Juan Esteban Arango, COL (Selección Colombia, COL)

9. Richard Carapaz, ECU (Movistar team, ESP)

10. Édison Muñoz, COL (Orgullo paisa, COL)

​

El ciclista colombiano Egan Bernal (der.) y el ecuatoriano Jhonatan Narvaez (izq.), del equipo Sky, durante el Tour Colombia 2.1. Foto: Luis Eduardo Noriega A. / EFE

Clasificación general provisional:



1. Rigoberto Urán, COL (EF Education First, USA) 07:19:37

2. Daniel Martínez, COL (EF Education First, USA)

3. Lawson Craddock, USA (EF Education First, USA)

4. Julian Alaphilippe, FRA (Deceuninck-Quick Step, BEL)

5. Egan Bernal, COL (Team Sky, ING)

6. Bob Jungels, LUX (Deceuninck-Quick Step, BEL)

7. Jhonatan Narvaez, COL (Team Sky, ING)

8. Iván Ramiro Sosa, COL (Team Sky, ING)

9. Christopher Froome, ING (Team Sky, ING)

10. Sebastián Henao, COL (Team Sky, ING)