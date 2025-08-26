El arquero tricolor Moisés Ramírez inició su aventura en Europa con el Kifisia de Grecia y tuvo un amargo debut. En su primer partido de la temporada, el golero de la Selección de Ecuador encajó dos goles y su equipo perdió por 2-3.

Al igual que las demás ligas europeas, la primera división griega inició su ciclo 2025-2026 y en su cotejo inaugural, Ramírez y el Kifisia se enfrentaron al Levadiakos. Para tal choque, el guardameta fue considerado en el once titular y saltó a la cancha con el número 99.

La ‘Araña’ estuvo presente durante los 90 minutos de juego y su equipo fue el encargado de abrir el marcador gracias a un tanto de Andreas Tetei a los 17′. Inclusive, su equipo amplió la ventaja tras un tanto de Jorge Pombo, pero no supo manejar el resultado.

El primer gol en contra de Moisés Ramírez cayó a los 35 minutos tras un tanto de Hisham Layous. Alen Ozbot le marcó un doblete a los 39′ y a los 67′ y selló la remontada del Levadiakos, que vio la expulsión de Aaron Tshibola a los 82′, sobre el Kifisia.

Dentro de su partido, el ecuatoriano logró realizar dos paradas y tres despejes. Asimismo, realizó 41 toques de balón y dio 24 pases precisos.

¿Moisés Ramírez estará con la Selección de Ecuador en eliminatorias?

El debut oficial de Ramírez en el fútbol griego se dio tras su salida de Independiente del Valle de Ecuador a mediados del 2025. El guardameta fue quien solicitó ser liberado y rescindió contrato con el club debido a su falta de minutos tras ser relegado por el golero Guido Villar.

En su nuevo equipo, el portero buscará encontrar la actividad que le faltó en Independiente y seguir dentro de la Selección de Ecuador. De ser llamado para la siguiente doble fecha de eliminatorias, esta será la primera vez que lo citen tras dejar el cuadro rayado y la primera en la que sea llamado desde otro club.

Los próximos partidos de la Tri serán el 4 y el 9 de agosto de 2025 ante Paraguay y Argentina. En las jornadas previas rumbo al Mundial de 2026, ante Brasil y Perú en el mes de junio, la Tri llamó a la ‘Araña’ junto a Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y David Cabezas.

La segunda experiencia de Ramírez en el extranjero

Esta es la segunda vez que Moisés Ramírez milita en un club fuera de Ecuador. Tras haberse formado en Independiente del Valle, este fue cedido al equipo filial de la Real Sociedad de España entre 2019 y 2020.

Pese a su paso por el cuadro de San Sebastián, Ramírez retornó al conjunto rayado. Con el plantel de Sangolquí levantó un campeonato nacional, una Copa Ecuador, una Supercopa Ecuador y dos Copas Sudamericana.