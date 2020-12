Moisés Corozo asegura que le gustaría hacerle un gol a Barcelona 

Hay buenas noticias en Liga de Quito. Moisés Corozo superó el covid-19 y podrá ser tomado en cuenta para el juego de este sábado 05 de diciembre del 2020 ante la Universidad Católica. El zaguero central guayaquileño aseguró que está bien de salud y que por ahora espera volver a las canchas.

Fueron 15 días de entrenamientos en solitario y aislamiento obligatorio. Pero ahora el "virus ha muerto" en su cuerpo y podrá volver a juntarse con sus compañeros.



"Ya está prácticamente muerto el virus”, dijo Corozo en una entrevista con Área Deportiva. Por ahora está concentrado en volver con fuerza al torneo y lograr con Liga el título, sin disputar una final.



“El fútbol no se gana con palabras, hay que demostrar. Juego pelota con mi hijo y quiero ganarle (...) En esas instancias no hay por qué minimizar al rival, si llegan es por algo. Así como Barcelona y Emelec, Guayaquil City también está haciendo un gran trabajo”, aclaró.



Corozo fue sincero. Confesó que de haber final, le gustaría que fuera ante los toreros. “Muero por hacerle un gol a Barcelona, sólo te voy a decir eso. Y que ese gol sea el del triunfo”, dijo.



Durante su recuperación, Corozo recibió múltiples llamadas. El cuerpo técnico de la Tri, encabezado por Gustavo Alfaro, le hicieron un seguimiento, con el fin de que se sienta respaldado por la Selección, donde fue que contrajo el virus.



“Es un DT diferente. Me llamó ahora que estaba en casa con covid-19 y la verdad que eso te ayuda a motivarte más”, dijo.