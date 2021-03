Moisés Caicedo suma minutos con el Sub 23 del Brighton & Hove Albion

El volante Moisés Caicedo suma una mayor experiencia en el equipo Sub 23 del Brighton & Hove Albion y fue titular con el plantel en el empate (0-0) con el Manchester United, en la Premier League 2.

El ecuatoriano se integró al plantel de las 'gaviotas' a inicios de febrero y el DT Graham Potter determinó que antes de debutar con el primer equipo debía tener minutos de juego en la filial Sub 23.



Caicedo ha cumplido con las normas del cuerpo técnico, con el objetivo de ascender al plantel estelar antes de que finalice la actual temporada. Con la filial juvenil suma dos encuentros.



Con el Sub 23, el ecuatoriano disputó los 90 minutos del partido y el Brighton empató sin goles de visitante. El club ocupa el noveno puesto en el torneo con 23 puntos. El primer plantel jugará este domingo 14 de marzo (07:00 de Ecuador) frente al Southampton. Caicedo no será considerado todavía para este encuentro.