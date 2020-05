Moisés Caicedo: ‘Mi sueño es jugar en el Manchester United’

LEA TAMBIÉN

Moisés Caicedo es una de las jóvenes promesas que destacan en las filas de Independiente del Valle. Con 18 años fue capitán del plantel que conquistó la Copa Libertadores Sub 20 en marzo del 2020 y, ahora, sueña con jugar en el Manchester United de la Premier League.

Con apenas cuatro partidos en Serie A, cumplió a cabalidad con los rayados en el compromiso frente a Liga de Quito en condición de visitante, por la segunda fecha de la LigaPro . A ese partido acudió desde Paraguay, lugar donde disputaba la Copa Libertadores Sub20, por pedido del DT Ángel Ramírez.



En la Copa Libertadores absoluta debutó frente al Junior de Barranquilla. A los 31 minutos del segundo tiempo entró en sustitución de Efrén Mera y, minutos más tarde, marcó su primer gol en el torneo. Sus primeras actuaciones con el equipo principal le sirvieron para ser catalogado como una de las ‘grandes promesas del fútbol ecuatoriano’, según lo señaló el diario AS de España:

“De sus características sobre el campo de juego llama la atención la sangre fría con la que maneja la pelota por delante de la línea de zaguero, para dar salida al balón de manera fluida, ya sea con pases sencillos o un preciso desplazamiento en largo”, menciona el medio español en el portal web.



“Por otro lado, tiene una facilidad innata para estar bien situado y leer las acciones para estar siempre en el lugar correcto”. añadió el portal, afirmando Caicedo se suma a la lista de jóvenes promesas de Ecuador que explotaron en el Mundial Sub 20 de Polonia.



Caicedo dijo sentirse halagado por los comentarios que recibe y, pese a estar contento con su rendimiento, ‘mantiene los pies en la tierra’. "Muy contento de que se fijen en mí y seguir mostrándome cuando me toque volver a las canchas", comentó para Radio Cobertura (104.5 FM).

El mediocampista originario de Santo Domingo permanece en cuarentena y entrena a diario desde el inicio de la emergencia sanitaria, bajo el seguimiento del timonel de IDV. "El profe (Ángel) Ramírez me ha dicho que no deje de entrenar y que me siga esforzando mucho para que siga creciendo". Dijo sentirse agradecido por la confianza y los consejos que le brinda el español.



Una de sus sueños es jugar en el Manchester United, equipo al que siempre escoge en el Play Station. Además, es un fanático de la Premier League, Liga a la que considera con ‘un fútbol muy rápido’.



Por ahora quiere seguir disfrutando de su presente, y prepararse para los desafíos que se aproximan en su carrera. Con Independiente tiene contrato hasta el 2021, “Debo seguirme preparando lo que viene y escuchando ofertas”. Triunfar en el fútbol le dará paso a cumplir otro de sus sueños: ayudar a las personas de su natal Santo Domingo.