Moisés Caicedo, la nueva joya del fútbol ecuatoriano, hoy se foguea en ‘La Bombonera’

Al volver al país, luego de su partido de este jueves 8 de octubre del 20202 (19:30) con la Selección, Moisés Caicedo, volante de 19 años, tiene que cumplir con una promesa.

“Yo sé que usted ahora es bien ocupado. Solo le pido que, cuando termine todos sus asuntos, todos, me dedique un tiempo y, por favor, me regale su camiseta de la Selección”, le pidió su entrenador en Independiente, Miguel Ángel Ramírez. Caicedo, según le cuenta el entrenador a este Diario, sonrió y aceptó cumplir con su mentor. Le dio un fuerte abrazo y le agradeció por las enseñanzas.



Ahora, el joven mediocampista, nacido en Santo Domingo, debuta con la Selección mayor, en el partido ante Argentina, en el inicio de las Eliminatorias (19:30 en el estadio Alberto J. Armando de Buenos Aires). El técnico Gustavo Alfaro lo coloca como volante interior cercano al pivote Carlos Gruezo y paralelo a su excompañero de equipo, Alan Franco. La intención del seleccionador es generar un embudo en el mediocampo, una telaraña en la que Lionel Messi y sus socios no encuentren espacios para moverse.



Caicedo o ‘Moi’ como lo conocen en el complejo deportivo de Chillo Jijón entrenó como titular junto a sus compañeros en la primera línea de volantes en las dos únicas sesiones de fútbol que realizó Alfaro antes del juego. Llegar a la Selección y debutar a los 19 años confirma el crecimiento meteórico de su carrera: el año pasado, Ramírez lo promovió al primer equipo y lo hizo debutar profesionalmente.



Este año, en febrero se proclamó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en Asunción. En el equipo dirigido por Yuri Solano, Caicedo fue el capitán. Es conocida la anécdota surgida en pleno torneo: el futbolista tuvo que retornar a Ecuador para jugar con el equipo mayor ante Liga (22 de febrero) y luego volver a subirse a un avión para regresar a Paraguay y jugar la parte final de la Copa.



En la Libertadores siguió mostrando sus progresos. Fue a la banca en los partidos ante Barcelona y Junior en marzo. Contra los barranquilleros entró en el segundo tiempo y anotó un golazo. Luego, vino la pandemia, pero el jugador siguió enfocado: potenció su musculatura, siguiendo los consejos del cuerpo técnico y de otro de sus guías: el volante Christian Pellerano, a quien él llama “Don Pellerano”.



En el reinicio de la Copa, un Caicedo más fornido se volvió titular indiscutido en el once de Ramírez y le marcó el primer tanto de la goleada al Flamengo (5-0) por la Copa, con Gustavo Alfaro como testigo privilegiado de su gran actuación desde una de las suites del estadio Rodrigo Paz.



Hoy tiene la misión de marcar a Lionel Messi y sus socios de ataque. Aún no se conoce el techo de ‘Moi’ por quien ya empiezan a preguntar muchos clubes y agentes del exterior. En el partido en ‘La Bombonera’ tendrá una gran vitrina para seguir mostrando sus progresos.