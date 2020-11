Moisés Caicedo no jugará en la Copa Libertadores, tras lesionarse con la Tri

Miguel Ángel Ramírez, director técnico del Independiente del Valle, confirmó que el volante Moisés Caicedo sufrió una rotura fibrilar en el partido de la Tricolor frente a Colombia, por las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022.

El entrenador aseguró que el departamento médico del cuadro negriazul no ha confirmado el tiempo que el futbolista se ausentará, pero de momento no estará en el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay.



El DT español contó que Caicedo se lesionó a los 30 minutos del partido contra los 'cafeteros' y el cuerpo médico de la Tricolor le recomendó no actuar en el segundo tiempo. Sin embargo, el joven futbolista de 19 años estuvo hasta el final del compromiso, en la histórica goleada de la Tri (6-1) sobre Colombia.



"Se lesionó contra Colombia en el primer tiempo, siguió jugando lesionado y la lesión fue a más. Tiene una rotura fibrilar. No contamos con él", dijo Ramírez en la rueda de prensa previa al duelo con Nacional.



El futbolista ya había estado ausente el fin de semana en el triunfo contra Técnico Universitario y también podría perderse el partido de ida en Montevideo, que se disputará el miércoles 2 de diciembre de 2020.



Independiente del Valle recibirá a Nacional de Uruguay este miércoles 25 de noviembre (17:15) en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El ganador de la llave se enfrentará en cuartos de final con el vencedor del duelo entre Atlético Paranaense y River Plate.